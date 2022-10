Jorginho Mello, do PL, é eleito governador de Santa Catarina; veja números

Publicidade

Jorginho Mello, do PL, foi eleito neste domingo, 30, governador de Santa Catarina no segundo turno das eleições 2022. A vitória foi confirmada às 19h02. Com 100% das urnas apuradas, ele recebeu 2.983.949 votos, o que representa 70,69% dos votos válidos.

Décio Lima, do PT, obteve 1.237.016 dos votos, o que corresponde a 29,31% dos votos válidos. A diferença entre os candidatos em Santa Catarina foi de 1.746. 933 votos.





Votação em SC: total, brancos, nulos e abstenções

Jorginho Mello (PL): 2.983.949 votos (70,69%)

Décio Lima (PT): 1.237.016 votos (29,31%)

Brancos: 165.455 votos (3,66%)

Nulos: 141.361 votos (3,66%)

Abstenções: 956.558 votos (17,44%)

No primeiro turno, realizado em 2 de outubro, Jorginho Mello recebeu 1.575.912 votos (38,61%) e terminou na frente de Décio Lima, que alcançou 710.859 votos (17,42%). Os candidatos superaram Moisés (16,99%), Gean Loureiro (13,61%), Esperidião Amin (9,75%), Odair Tramontin (2,79%), Jorge Boeira (0,61%), Professor Alex Alano (0,11%) e Ralf Zimmer (0,09%).

Jorginho Mello, de 66 anos, ocupa hoje o cargo de senador por Santa Catarina. Foi deputado federal pelo Estado de 2011 a 2019. Preside o diretório do Partido Liberal em Santa Catarina.