Pedido de impeachment de Lula diz que ele ‘comprometeu neutralidade’ do País; veja o documento

BRASÍLIA – O pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protocolado pela oposição nesta quinta-feira, 22, após ele ter ter comparado os ataques israelenses na Faixa de Gaza ao Holocausto, alega que as relações comerciais entre o Brasil e Israel nunca mais serão as mesmas e que o chefe do Executivo “comprometeu a neutralidade” do País.

O requerimento, encabeçado pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e assinado por 139 parlamentares, precisa do aval do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para avançar.

Pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que ele comprometeu "neutralidade do País" Foto: Wilton Junior/Estadão

PUBLICIDADE No pedido de impeachment, que possui 49 páginas, os deputados bolsonaristas afirmam que Lula cometeu um “ato de hostilidade contra Israel” por meio de “declarações de cunho antissemita”. Segundo eles, as falas teriam comprometido as relações comerciais entre Brasil e Israel e a neutralidade brasileira, o que é um dos crimes de responsabilidade tipificados pela Lei do Impeachment. “A conduta do denunciado (Lula) consiste na prática de ato de hostilidade contra o Estado de Israel, por meio de declarações de cunho antissemita, comprometendo a neutralidade do país. Esse crime de responsabilidade é previsto no art. 5º, item 3, da Lei nº 1.079/1950, e caracteriza crime contra a existência da União, recepcionado pela Constituição Federal”, afirma um trecho do requerimento.

No domingo, 18, durante entrevista coletiva em Adis Abeba, capital da Etiópia, Lula criticou a incursão de Israel em Gaza e fez uma comparação entre a morte de palestinos e o extermínio de judeus promovido por Adolph Hitler, ditador da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

“O que está acontecendo em Gaza não aconteceu em nenhum outro momento histórico, só quando Hitler resolveu matar os judeus”, disse Lula, que respondia a uma pergunta sobre o aumento do montante destinado pelo Brasil à Agência das Nações Unidas para os refugiados palestinos. “Não é guerra, é genocídio”, completou o presidente brasileiro.

Após a declaração do presidente, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que Lula “cruzou a linha vermelha” ao fazer o paralelo entre os dois momentos e cobrou publicamente um pedido de desculpas. O chanceler israelense, Israel Katz, levou o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, para o Museu do Holocausto, em Jerusalém, onde anunciou publicamente o título de “persona non grata” para o petista.

Para a oposição, as palavras de Lula “vilipendiaram a memória” das vítimas do Holocausto e “atentam contra o povo judeu”. “Uma declaração absolutamente reprovável e criminosa de um dirigente de Estado que se diz democrático, progressista e combatente do fascismo”, diz o texto.

Um dos assinantes do documento foi o deputado Sargento Gonçalves (PL-RN) que disse ao Estadão que Lula deveria “renunciar ao seu mandato” por conta da fala sobre o conflito em Gaza. ”Não podemos aceitar que o presidente da República trate uma nação amiga dessa forma”, disse.

Documento será aditado por Carla Zambelli

Em entrevista ao Estadão nesta sexta-feira, 23, Zambelli afirmou que vai incluir no pedido nesta segunda-feira, 26, outro delito atribuído a Lula, que não está presente no documento. De acordo com a parlamentar, o presidente será denunciado também por ter agido de “modo incompatível com o decoro do cargo”, outro dispositivo que pode levar ao impedimento do presidente da República.

Além disso, Zambelli informou que vai incluir o nome de outros cinco parlamentares nas assinaturas do pedido. São eles: Pedro Lupion (PP-PR), Giacobo (PL-PR), Sargento Portugal (Podemos-RJ), Alex Santana (Republicanos-BA) e Lúcio Mosquini (MDB-RO).

Também está previsto para a semana que vem a realização de uma solenidade para oficializar o envio do pedido de impeachment para Lira.

Deputados de partidos da base governista assinaram o documento

O requerimento de impeachment foi assinado até por parlamentares que integram siglas que comandam ministérios de Lula. Apesar de os partidos integrarem a base de apoio, os deputados fazem oposição ao governo na Câmara.

O União Brasil, que possui dois ministérios (Comunicação e Turismo), tem 17 deputados entre os signatários; o PSD, com três ministérios (Agricultura, Minas e Energia e Pesca), é a sigla de cinco parlamentares que assinaram o pedido; e o MDB, que também possui três pastas no governo federal (Cidades, Planejamento e Transportes), é a legenda de quatro signatários. O PP, que chefia os Esportes, teve 14 e o Republicanos, que comanda Portos e Aeroportos teve sete.