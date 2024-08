Programa de rádio apresentado por Paulo Lima completa 40 anos no ar

“Eu mesmo me surpreendo quando olho para esse número. Quarenta anos fazendo a mesma coisa toda semana é algo que para mim beira o inacreditável. A única explicação é a paixão que sinto por aprender com as outras pessoas”, disse Paulo Lima. “Esse mergulho ainda que rápido muito profundo na existência deum outro ser humano, para mim é das melhores coisas que se pode fazer na vida”, completou.

Para celebrar os 40 anos do programa, o Trip FM convidou o premiado produtor André Caccia Bava e a atriz Martha Nowill para desenvolverem a nova linguagem sonora do programa, que inclui vinhetas, aberturas e trilhas, estreando neste mês nas Rádios Eldorado em São Paulo, Beach Park no Ceará, na Rádio Educadora na região do Vale do Aço, em Minas Gerais, na Rádio Clube FM em Erechim no Rio Grande do Sul, e também no Spotify, Deezer e outras plataformas digitais de áudio.