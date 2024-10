Mariah Carey se delicia com o fato de ter se tornado culturalmente sinônimo de Natal — graças, em parte, à longevidade de sua icônica música All I Want for Christmas Is You e sua onipresença todo ano quando as festas se aproximam. Mas a vencedora do Grammy admite que inicialmente não tinha certeza sobre fazer um álbum de Natal quando sua gravadora sugeriu. “Eu estava um pouco apreensiva”, ela recorda, refletindo sobre seu álbum, Merry Christmas, que completa 30 anos este mês.

Antes de sua aparição no American Music Awards do último domingo, 6, e de uma turnê de Natal que começa em novembro, Carey falou com a Associated Press sobre o conselho que ela daria para jovens artistas navegando pela fama e o uso da música Always Be My Baby na comédia de terror de Ari Aster de 2023, Beau Tem Medo. A entrevista foi editada para maior clareza e brevidade.

Como tem sido celebrar quase 20 anos de ‘The Emancipation of Mimi’ e refletir sobre o legado deste álbum?

Eu acho que The Emancipation of Mimi é um dos meus álbuns em que diferentes limites foram ultrapassados e eu fiquei muito feliz com isso, porque eu precisava voltar, aparentemente. E então, foi um retorno. Mas é um dos meus álbuns favoritos. Celebrá-lo este ano e esta celebração de “Mimi” foi realmente divertido, porque eu nunca faço aquelas músicas. Eu nunca as faço. E, desta vez, eu fiz.