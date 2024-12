Spotify Wrapped: veja músicas e artistas que lideraram as paradas em 2024, no Brasil e no mundo

O Spotify Wrapped, retrospectiva anual da plataforma de música, está entre nós. Além de disponibilizar um balanço personalizado das canções escutadas por cada usuário ao longo de 2024, o aplicativo também divulga uma lista com os artistas, álbuns e canções mais escutadas ao longo do ano.

A cantora Taylor Swift se manteve no topo do Spotify Wrapped por mais um ano. Foto: Taba Benedicto/Estadão

PUBLICIDADE Para a surpresa de quase ninguém, a cantora norte-americana Taylor Swift manteve seu reinado e continuou na primeira posição do ranking de artistas mais ouvidos. The Weeknd, em segundo, e Bad Bunny, em terceiro, completam o pódio. Apesar de ter saído derrotado da batalha de rap contra Kendrick Lamar, o canadense Drake se manteve no top 5. Outros rappers que também aparecem na lista são Travis Scott, Peso Pluma e Kanye West.

Os 10 artistas mais escutados no mundo em 2024

Taylor Swift The Weeknd Bad Bunny Drake Billie Eilish Travis Scott Peso Pluma Kanye West Ariana Grande Feid

Entre os álbuns mais escutados do ano, Taylor Swift reinou novamente. Ao todo, ela emplacou três discos — The Tortured Poets Department, 1989 (Taylor’s Version) e Lover — no top 10. Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Karol G e Ariana Grande completam as cinco primeiras posições.

Os 10 álbuns mais escutados no mundo em 2024

The Tortured Poets Department: The Antology - Taylor Swift Hit Me Hard And Soft - Billie Eilish Short n’ Sweet - Sabrina Carpenter Mañana Será Bonito - Karol G eternal sunsinhe - Ariana Grande 1989 (Taylor’s Version) - Taylor Swift SOS - SZA Lover - Taylor Swift Fireworks & Rollerblades - Benson Boone Starboy - The Weeknd

O hit Espresso de Sabrina Carpenter dominou as paradas do Spotify, sendo a música mais ouvida na plataforma em 2024. O estreante Benson Boone, com a canção Beautiful Things, e Billie Eilish, com BIRDS OF A FEATHER, completam o top 3.

As 10 músicas mais escutadas no mundo em 2024

Espresso - Sabrina Carpenter Beautiful Things - Benson Boone BIRDS OF A FEATHER - Billie Eilish Gata Only - FloyyMenor e Cris Mj Lose Control - Teddy Swims End of Beginning - Djo Too Sweet - Hozier One Of The Girls - The Weeknd, JENNIE e Lily Rose Depp Cruel Summer - Taylor Swift Die With A Smile - Bruno Mars, Lady Gaga

E no Brasil?

O Spotify também divulgou a lista brasileira dos artistas, álbuns e canções mais escutados em 2024. O sertanejo e o funk continuam a dominar as listas, com artistas como Henrique & Juliano, Ana Castela e MC Ryan SP aparecendo em diferentes tops 5.

A dupla sertaneja Henrique e Juliano. Foto: Instagram/@henriqueejuliano

Os 5 artistas mais escutados no Brasil em 2024

Henrique & Juliano MC Ryan SP Ana Castela Mc IG MC PH

Os 5 álbuns mais escutados no Brasil em 2024

To Be (Ao Vivo Em Brasília) - Henrique & Juliano O Céu Explica Tudo (Ao Vivo) - por Henrique & Juliano Raiz Goiânia (Ao Vivo) - Lauana Prado Escolhas, Vol. 2 (Ao Vivo) - Zé Neto & Cristiano Escândalo Íntimo - Luísa Sonza

