THE WASHINGTON POST - Quando se trata de escolher projetos de organização, as áreas que gritam caos tendem a receber mais atenção: pense em gavetas com tralhas, armários e garagens. Mas há muitos pontos problemáticos ocultos - como a sua cômoda - que também precisam de um pouco de atenção.

Procurar em um emaranhado de roupas e objetos aleatórios sempre que precisar de algo pode rapidamente se tornar uma grande chatice. No entanto, com um pouco de planejamento, é possível restaurar a ordem nesses poços de desespero.

Conversamos com organizadoras profissionais sobre como ter e manter uma cômoda bem organizada. Aqui estão as sugestões delas:

Faça um balanço

Beatrice Copeland, uma organizadora profissional e apresentadora e diretora de uma série de vídeos de organização doméstica, diz que o primeiro passo em qualquer projeto de organização é uma limpeza deliberada para “medir a temperatura do que você realmente tem”.

Manter a cômoda e as gavetas organizadas pode ajudar no dia a dia. Foto: maicasaa - stock.adobe.com

PUBLICIDADE Comece retirando tudo das gavetas e espalhando para que você possa decidir o que deseja manter. Pergunte a si mesmo com que frequência você realmente usa ou utiliza as coisas e, em seguida, doe ou jogue fora os itens que não servem, estão desgastados ou simplesmente não funcionam mais para você.

Pergunte-se também se a cômoda é o melhor lugar para cada peça; talvez seus trajes de banho não precisem estar acessíveis o ano todo, ou seus suéteres talvez caibam melhor em caixas embaixo da cama.

Agrupe os itens de acordo com a finalidade

Vernestine Laughinghouse, presidente e proprietária da Absoulute Organizing Solutions, com sede em Washington, diz que a maneira mais óbvia de organizar as gavetas é com categorias amplas e gerais: camisas de manga longa juntas, roupas íntimas e lingerie na mesma gaveta, camisetas lado a lado.

Mas outros agrupamentos menos literais podem funcionar melhor para você. “Organizar pode parecer que é uma coisa única, mas não é, porque na verdade é um reflexo de como você vive. Portanto, a melhor maneira de arrumar sua cômoda realmente depende de como você se movimenta durante a manhã”, diz Copeland. “Se funciona, funciona”.

Agrupar os itens de acordo com a finalidade é uma das formas de ajudar na organização das gavetas. Foto: Jaromir Chalabala - stock.adobe.com

Talvez faça mais sentido para você juntar todas as peças de um determinado conjunto de ginástica, por exemplo. Ou, se você sempre usa essa camisa com essa calça, então organize as coisas dessa forma. Escolha o que lhe poupará tempo quando estiver com pressa para sair.

E lembre-se de que o sistema pode mudar - e muito provavelmente mudará - à medida que sua rotina e suas necessidades evoluam. Tanto Copeland quanto Laughinghouse recomendam que você experimente diferentes configurações e mude as coisas de lugar até que se sinta bem.

Considere seus hábitos

PUBLICIDADE Assim como suas categorias são pessoais, o mesmo acontece com a maneira como você decide o que armazenar em quais gavetas. Comece pensando na ordem em que você se veste pela manhã, diz Copeland; as gavetas mais acessíveis devem abrigar os itens que você mais usa. Por exemplo, muitas pessoas usam as gavetas superiores, geralmente menores, para deixar as roupas íntimas facilmente acessíveis, pois são as primeiras coisas que elas pegam ao se vestir. Copeland armazena apenas os itens mais usados em sua cômoda e os organiza em ordem decrescente com base em como ela se arruma para o dia. Roupas íntimas e meias ficam na gaveta de cima, seguidas de leggings, camisetas e camisas de manga longa. Ela guarda os pijamas na gaveta de baixo.

Armazenar roupas de frio em locais menos acessíveis durante as estações mais quentes é uma opção para ajudar na organização. Foto: Leonid Iastremskyi- stock.adobe.com

O layout da cômoda também pode ajudar a determinar como organizar os itens. As gavetas mais rasas são lugares naturais para roupas íntimas finas e camisolas, diz Laughinghouse, enquanto as gavetas mais profundas podem conter suéteres e calças mais volumosos.

Você pode guardar qualquer coisa na sua cômoda, mas Copeland recomenda usar o espaço principalmente para itens leves e menores que não ocupam espaço na gaveta. Isso inclui meias, roupas íntimas, sutiãs, roupas de ginástica, pijamas e tops. Itens volumosos ou pesados, como jeans e suéteres, podem ser colocados em uma prateleira no armário. E, é claro, tudo o que enruga ou amassa facilmente deve ser colocado em um cabide.

Encontre formas de dobrar que funcionem para você

Depois de decidir quais itens ficarão em cada gaveta, adote um sistema de dobragem realista. Tanto Copeland quanto Laughinghouse enfatizam que você precisa ser honesto consigo mesmo nessa questão; se você é uma pessoa que odeia dobrar as roupas depois de lavar, é improvável que queira manter pilhas de roupas íntimas dobradas. Nesse caso, seria melhor usar caixas para confinar os montes de roupas íntimas soltas, separadas por tipo.

Segundo especialistas, encontrar formas de dobrar que funcionem para você pode ajudar na organização. Foto: Daryna - stock.adobe.com

Empilhar roupas em pilhas verticais ocupa mais espaço e dificulta a visualização de cada item. Nancy Castelli, fundadora do serviço de organização Balance em São Francisco, recomenda usar o método popularizado por Marie Kondo, que envolve dobrar os itens em três partes e colocá-los em fileiras, como pastas em um armário.

Compartimentos, caixas ou separadores de gavetas são opções para melhorar a organização de cômodas e armários. Foto: Damian Lugowski - stock.adobe.com

Laughinghouse diz que o melhor organizador para uma pessoa pode não funcionar para outra. De modo geral, no entanto, caixas e compartimentos são uma aposta segura para organizar itens menores, enquanto os divisores de gaveta podem ajudar a definir fileiras distintas de camisetas, moletons e outros itens maiores. Meça cuidadosamente a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de cada gaveta antes de comprar os encaixes.

Copeland gosta particularmente de caixas de tecido macio. Laughinghouse recomenda divisores ajustáveis em pé para criar subseções dentro das gavetas. Eles podem ser expandidos para se ajustarem ao comprimento da gaveta e depois travados no lugar. Ou, para uma solução ainda mais simples, Castelli usa caixas de sapato limpas.

