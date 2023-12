‘A Fazenda 15′: Jaquelline vence o reality show da Record TV e leva R$ 1,5 milhão para casa

A Fazenda 15 chegou ao final na madrugada desta sexta-feira, 22, e consagrou Jaquelline Grohalski como a vencedora da temporada. Com 56,17% dos votos, ela levou o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa. A modelo disputou a final com os finalistas Márcia Fu, William Guimarães, o WL, e André Gonçalves.

O quarto lugar ficou com WL, que teve 5,28% dos votos. Com 12,78%, Márcia Fu levou R$ 50 mil para casa e ficou na terceira posição. O ator André Gonçalves ficou em segundo lugar, ganhou R$ 100 mil e teve 25,77% dos votos.

Antes da premiação, os peões reencontraram os antigos participantes do programa e até seus familiares. A emissora também exibiu um vídeo da trajetória de cada finalista antes de anunciar o vencedor de A Fazenda 15.

Jaquelline Grohalski venceu 'A Fazenda 15' e levou R$ 1,5 milhão para casa Foto: Divulgação/Record TV

Conheça os finalistas da ‘Fazenda 15′

André Gonçalves

Continua após a publicidade

André Gonçalves venceu a última Prova do Fazendeiro Foto: Reprodução/YouTube/ A Fazenda

André Gonçalves venceu a última prova do peão, que aconteceu na última quinta-feira, 14. Ele é ex-marido da atriz Danielle Winits. O término de André e Danielle é recente e foi anunciado no final de agosto. O artista já esteve envolvido em um processo judicial por não pagar pensão às filhas Valentina e Manuela, frutos de relacionamentos anteriores. VEJA MAIS.

Jaquelline Grohalski

Jaquelline Grohalski Foto: Reprodução/Instagram/@jaquelline

Jaquelline ficou mais conhecida pela sua participação na 18ª edição do Big Brother Brasil, da Rede Globo. Natural de Rondônia, ela era biomédica de formação antes de entrar para o BBB 18. Ela foi a segunda eliminada da edição em um paredão com Mahmoud Baydoun e Gleici Damasceno — a vencedora daquele ano. VEJA MAIS.

Márcia Fu

Marcia Fu cantando no reality show 'A Fazenda' em 2023 Foto: Reprodução de 'A Fazenda' (2023)/Record TV

Continua após a publicidade

A ex-jogadora de vôlei Márcia Regina Cunha ganhou reconhecimento internacional nos ano 80, quando fez parte da primeira geração de jogadoras brasileiras que conquistaram destaque em competições internacionais. Sua participação na Fazenda rendeu memes após ela cantar Escrito nas Estrelas e a música voltar às paradas de sucesso. VEJA MAIS.

WL Guimarães

WL Guimarães Foto: Reprodução/Instagram/@wlguimaraess

WL Guimarães é um influenciador com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. Ele também ganhou fama após estar no reality De Férias Com o Ex: Salseiro VIP e ter namorado uma ex-participante da Fazenda do ano passado, Ingrid Ohara. VEJA MAIS.