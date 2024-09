‘Se os dois não quiserem conversar, não tem diálogo’, diz Lula em resposta à crítica de Zelenski

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondeu aos questionamentos do presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, nesta quarta-feira, 25, em relação ao interesse brasileiro em costurar uma fórmula de paz ao lado da China para acabar com a guerra no Leste Europeu. Lula defendeu uma solução “diplomática” e não militar para o conflito.

“Se os dois países não quiserem conversar não tem diálogo, mas nós estamos à disposição junto com a China para conversar”, apontou Lula.

O presidente brasileiro também apontou que Zelenski fez a sua “obrigação” ao falar que defende a soberania de seu país. “Se ele fosse esperto ele diria que a solução é diplomática e não militar”.

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participa de uma reunião de chanceleres do G-20 em Nova York, Estados Unidos Foto: Bryan R. Smith/AFP

Discurso de Zelenski

PUBLICIDADE Durante o seu discurso na Assembleia-Geral da ONU, Zelenski apontou que a Rússia está tentando ressuscitar um passado colonial e países como Brasil e China deveriam reconhecer isso ao invés de “tentar aumentar a sua própria influência global às custas da Ucrânia”. O líder ucraniano rejeitou a proposta brasileira e disse que qualquer fórmula que aponte que Kiev precise ceder cerca de 20% do seu território para acabar com a guerra é inaceitável. “Este tipo de proposta ignora o sofrimento da Ucrânia, ignora a realidade e dá a Vladimir Putin o espaço político para continuar com a guerra”, apontou Zelenski.

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, discursou na Assembleia-Geral da ONU em Nova York nesta quarta-feira Foto: Michael M. Santiago/AFP

A proposta sino-brasileira

Brasil e China divulgaram em maio um documento com seis pontos que poderiam levar à paz entre Kiev e Moscou. O assessor para Assuntos Internacionais de Lula, Celso Amorim, e Wang Yi, chanceler chinês, assinam o texto.

De acordo com a proposta, Ucrânia e Rússia precisam “desescalar” o conflito, sem expandir as atividades no campo de batalha e criar condições para um cessar-fogo. Pequim e Brasília apoiam a realização de uma conferência de paz que seja reconhecida por Moscou e Kiev.

O texto também inclui o aumento de ajuda humanitária, o fim de ataques a instalações civis e trocas de prisioneiros. O uso de armas de destruição em massa e ataques contra usinas nucleares também não poderiam acontecer,

A Ucrânia rejeitou a proposta de congelamento do conflito por considerar que seria um “prêmio” a Vladimir Putin.

Críticas a Israel

Em entrevista coletiva, Lula também defendeu uma reforma da Organização das Nações Unidas (ONU) e disse que a ONU precisa ter “coragem” para criar um Estado palestino, da mesma forma que teve quando criou o Estado de Israel, em 1948.

O presidente brasileiro criticou a atuação das Forças de Defesa de Israel na Faixa de Gaza e no Líbano, chamando a guerra contra o grupo terrorista Hamas de “genocídio’ contra os palestinos.

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participa de uma coletiva de imprensa, em Nova York, Estados Unidos Foto: Angela Weiss/AFP

Lula relembrou o mandado de prisão emitido pelos promotores do Tribunal Penal Internacional (TPI) contra o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, em maio e disse que a maioria dos israelenses não apoia a atuação do Exército no enclave palestino.

O presidente brasileiro também mencionou que o governo israelense reduziu o número de mortos nos ataques terroristas do Hamas no dia 7 de outubro do ano passado, de 1,4 mil mortos para 1,2 mil mortos.

Acordo Mercosul-União Europeia

O presidente Lula também apontou que está muito otimista com um possível acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE). O mandatário brasileiro se reuniu com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na segunda-feira, 23.

O acordo está emperrado por conta de divergências entre as autoridades. Em março deste ano o presidente da França, Emmanuel Macron, chegou a chamar o acordo de “péssimo”.