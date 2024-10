Nobel da Paz vai para organização japonesa que trabalha pelo fim das armas nucleares no mundo

OSLO - O Prêmio Nobel da Paz de 2024 foi concedido a organização japonesa Nihon Hidankyo, que trabalha pelo fim das armas nucleares no mundo, na manhã desta sexta-feira, 11. O presidente do comitê, Jørgen Watne Frydnes, descreveu a entidade como “um movimento popular de sobreviventes da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, também conhecido como Hibakusha”.

PUBLICIDADE A organização recebeu o Nobel “pelos seus esforços para alcançar um mundo livre de armas nucleares e por demonstrar, através de depoimentos de testemunhas, que as armas nucleares nunca mais devem ser utilizadas”, disse ele. Frydnes afirmou que a premiação foi concedida a organização Nihon Hidankyo por conta do alto número de conflitos armados no mundo. “O tabu contra o uso de armas nucleares está sob pressão. É uma forma de lembrar o mundo da necessidade do desarmamento nuclear”.

O Prêmio Nobel da Paz de 2024 foi concedido a organização japonesa Nihon Hidankyo, que trabalha pelo fim das armas nucleares no mundo. Foto: Nobel da Paz/Reprodução

Ainda segundo a organização, a escolha do Nobel deste ano foi motivada “por todos os conflitos acontecendo no mundo neste mundo”. “Isto é um lembrete para que a gente se lembre que essas armas nunca mais devam ser usadas”, disseram os organizadores.

Antes da entrega do prêmio, especialistas apontavam que António Guterres, secretário-geral da ONU, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) e o Tribunal Internacional de Justiça (ICJ) estavam entre os favoritos.

Neste ano, 286 pessoas foram indicadas ao prêmio, incluindo o Papa Francisco, embora a lista completa seja mantida em sigilo por 50 anos. O Comitê Norueguês do Nobel, composto por cinco pessoas nomeadas pelo Parlamento da Noruega, é responsável pela decisão final.

O presidente do Comitê do prêmio Nobel, Jorgen Watne Frydnes, anuncia que o prêmio foi dado para a organização japonesa Nihon Hidankyo, em uma coletiva de imprensa em Oslo, Noruega Foto: Javad Parsa/AP

O comitê norueguês do Nobel disse que, ao conceder o prêmio a Nihon Hidankyo, a intenção é “homenagear todos os sobreviventes da bomba atómica de Hiroshima e Nagasaki que, apesar do sofrimento físico e das memórias dolorosas, optaram por usar a sua experiência dispendiosa para cultivar a esperança e o compromisso pela paz”.

O comunicado também relembrou que em 2025 serão completados 80 anos desde que os EUA lançaram as bombas atômicas no Japão, matando cerca de 120 mil habitantes. “O destino daqueles que sobreviveram aos infernos de Hiroshima e Nagasaki, também conhecidos como Hibakusha, foram durante muito tempo ocultados e negligenciados”, afirmou o comitê.

Esforços do Nobel

Os esforços para erradicar as armas nucleares foram homenageados no passado pelo comitê do Nobel. A Campanha Internacional para Abolir as Armas Nucleares ganhou o Prémio da Paz em 2017 e em 1995 Joseph Rotblat e as Conferências Pugwash sobre Ciência e Assuntos Mundiais venceram pelos “seus esforços para diminuir o papel desempenhado pelas armas nucleares na política internacional e, a longo prazo, para eliminar tais armas.”

O prêmio deste ano foi atribuído em contexto de conflitos devastadores que assolam o mundo, no Oriente Médio, na Ucrânia e no Sudão.

Toshiyuki Mimaki, presidente da Nihon Hidankyo, ou Confederação Japonesa de Organizações que Sofrem das Bombas A e H, discursa em uma reunião antibomba atômica em Hiroshima, Japão, 4 de agosto de 2022 Foto: AP / AP

Organização vencedora diz que Gaza é como ‘Japão de 80 anos atrás’

O presidente do Nihon Hidankyo, Tomoyuki Mimaki, que estava aguardando na Prefeitura de Hiroshima para o anúncio, celebrou e chorou ao receber a notícia. “É realmente verdade? Inacreditável!” Mimaki gritou.

Em uma entrevista coletiva em Tóquio após o anúncio Mimaki comparou a situação das crianças na Faixa de Gaza com a do Japão após o fim da 2ª Guerra Mundial “Em Gaza, crianças ensanguentadas estão detidas. É como no Japão há 80 anos”.

Mimaki também disse que o reconhecimento do grupo daria um grande impulso aos seus esforços para demonstrar que a abolição das armas nucleares era possível. “Seria uma grande força apelar ao mundo para que a abolição das armas nucleares possa ser alcançada. As armas nucleares deveriam ser absolutamente abolida. As armas nucleares não trazem a paz.”

Nesta foto de arquivo de 1945, uma visão da devastação após o lançamento da bomba atômica, em Hiroshima, Japão Foto: AP / AP

Como funciona o Nobel da Paz

O prêmio Nobel da Paz é concedido, desde 1901, a homens, mulheres e organizações que trabalharam para o progresso da humanidade, conforme o desejo de se criador, o inventor sueco Alfred Nobel. Ele é lembrado como o patrono das artes, das ciências e da paz que, antes de morrer, no limiar do século 20, transformou a nitroglicerina em ouro.

O prêmio é entregue pelo Comitê Norueguês do Nobel, composto por cinco membros escolhidos pelo Parlamento norueguês. O vencedor recebe, além de uma medalha de ouro, uma premiação em dinheiro. Em 2023, a Fundação Nobel afirmou que os ganhadores do Premio Nobel irão receber 11 milhões de coroas suecas (R$ 4,8 milhões), uma premiação maior do que nos anos anteriores.

Indicar uma pessoa a um prêmio Nobel é relativamente simples. O comitê organizador distribui (e fornece em seu site) formulários para centenas de formadores de opinião.

Em alta Internacional Quais são as 10 maiores aeronáuticas do mundo? Veja ranking e posição do Brasil A verdadeira história por trás desta foto que cativou os EUA há 50 anos era um mistério - até agora As fichas com as sugestões são enviadas até o fim de janeiro de cada ano e então cada uma delas é avaliada até outubro, quando os vencedores são anunciados. Ao longo desse processo, a lista é reduzida para uma versão menor, com no mínimo cinco e no máximo 20 nomes, que são revisados. Os jurados debatem essa lista e buscam alcançar o consenso – quando ele não acontece, a escolha se dá por votação. A entrega dos prêmios ocorre em dezembro. Mas pode acontecer de o comitê decidir que ninguém mereceu vencer o Nobel da Paz naquele ano – a honraria não foi entregue em 20 ocasiões, a mais recente delas em 1972. Desde 1974, os estatutos da Fundação Nobel estipulam que um prêmio não pode ser concedido postumamente, a menos que a morte ocorra após o anúncio do nome do vencedor.

O presidente do comitê Nobel, Jorgen Watne Frydnes, participa de coletiva de imprensa em Oslo, Noruega Foto: Javad Parsa/AP

Outros premiados com o Nobel da Paz

No ano passado, o Nobel foi concedido para a ativista iraniana Narges Mohammadi pela sua luta pelos direitos das mulheres no Irã contra a “sistemática descriminação e opressão do regime iraniano”.

O Comitê do Prêmio Nobel destacou que Narges já foi presa 13 vezes no Irã e condenada a 31 anos de prisão por conta de seu ativismo. Mesmo da prisão, a ativista conseguiu continuar a sua luta pelos direitos das mulheres no país persa e foi uma das lideranças da onda de protestos no ano passado no Irã após a morte de Mahsa Amini, uma jovem de 22 anos que foi morta após ser detida pela polícia iraniana em Teerã sob a acusação de não usar o hijab, véu que cobre os cabelos, de maneira adequada.

Em 2022, o Nobel ficou com uma pessoa e duas organizações: Ales Bialiatski, ativista de Belarus, a organização de defesa dos Direitos Humanos da Rússia, Memorial, e o Centro das Liberdades Civis, da Ucrânia.

Já em 2021, o Nobel da Paz foi concedido para os jornalistas Maria Ressa, das Filipinas, e Dmitri Muratov, da Rússia, pela “contribuição essencial de ambos para a liberdade de expressão e pelo jornalismo em seus países”.

Maria Ressa é conhecida por ser co-fundadora do Rappler, principal site de notícias que lidera a luta pela liberdade de imprensa nas Filipinas e combate à desinformação, e enfrenta constante assédio político no país. Já Muratov é editor-chefe do jornal Novaya Gazeta, um dos poucos veículos na Rússia críticos do governo do presidente russo Vladimir Putin, fechado depois do endurecimento das leis russas com a guerra da Ucrânia.

Em 2020, o Prêmio Nobel da Paz foi concedido ao Programa Mundial de Alimentos (PMA), uma agência da Organização das Nações Unidas (ONU) com sede em Roma. Segundo os organizadores, o trabalho do PMA foi reconhecido por conta do trabalho do grupo para “impedir o uso da fome como arma de guerras e conflitos”.

Em 2019, o laureado foi o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, “por seus esforços para alcançar a paz e a cooperação internacional, principalmente por sua iniciativa decisiva destinada a resolver o conflito na fronteira com a Eritreia”.

Pombas sobrevoam o Parque Memorial da Paz de Hiroshima, no oeste do Japão, em 6 de agosto de 2015, durante uma cerimônia memorial para marcar o 70º aniversário do bombardeio atômico de Hiroshima Foto: Kazuhiro Nogi/AFP

Em 2018, a jovem yazidi Nadia Murad e o ginecologista congolês Denis Mukwege ganharam o Nobel da Paz por seus esforços contra o uso da violência sexual como arma de guerra. No ano anterior, ganhou a Campanha Internacional para a Abolição de Armas Nucleares, por chamar a atenção para as consequências do uso do armamento e chegar a um acordo pelo fim das armas nucleares.

Em 2017, em razão de seus esforços para obter um acordo de paz com as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), o ex-presidente colombiano Juan Manuel Santos levou o prêmio.

Algumas das grandes surpresas incluem a paquistanesa Malala Yousafzai, que recebeu o prêmio em 2014, aos 17 anos, “pela luta contra a opressão das crianças e dos jovens e pelo direito de todas as crianças à educação”. Ela se tornou a pessoa mais jovem a receber o Nobel.

Outra grande surpresa, muito contestada à época, foi a escolha, em 2009, do então presidente americano Barack Obama, agraciadopor seus “esforços extraordinários para fortalecer a diplomacia internacional e a cooperação entre os povos”.