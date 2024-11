Amazon investe US$ 4 bilhões na Anthropic para fortalecer concorrência com Google e OpenAI

A Amazon disse na sexta-feira, 22, que investirá mais US$ 4 bilhões na Anthropic, uma startup que concorre com a OpenAI e com o Google no campo cada vez mais competitivo da inteligência artificial (IA).

Nos últimos 14 meses, a Amazon investiu US$ 8 bilhões na Anthropic, um sinal da urgência que a gigante da tecnologia sente em acompanhar o ritmo de suas rivais no desenvolvimento de novas ferramentas de IA que estão remodelando o setor de tecnologia.

A Anthropic é uma desenvolvedora da chamada IA generativa, a tecnologia capaz de aprender com grandes quantidades de dados para criar textos e imagens semelhantes aos humanos Foto: Jackie Molloy/NYT

PUBLICIDADE O dinheiro continua a fluir para as maiores startups de IA. A xAI de Elon Musk está em negociações para levantar novos financiamentos que podem avaliar a empresa em cerca de US$ 40 bilhões. Em outubro, a OpenAI levantou US$ 6,6 bilhões, elevando o valor da empresa para US$ 157 bilhões. “Ficamos impressionados com o ritmo de inovação e o compromisso da Anthropic com o desenvolvimento responsável da IA generativa e esperamos aprofundar nossa colaboração”, disse Matt Garman, CEO da divisão de computação em nuvem da Amazon, AWS, em um post de blog anunciando o acordo. A captação de recursos ocorre apesar das dúvidas de alguns investidores sobre se as empresas jovens e não lucrativas conseguirão desenvolver negócios suficientemente sólidos para justificar suas altas avaliações. Essas preocupações estão criando vencedores e perdedores. Enquanto a Anthropic e a OpenAI continuam a levantar quantias significativas, algumas empresas menores foram essencialmente incorporadas ao Google e à Microsoft.

(Em dezembro, o The New York Times processou a OpenAI e sua principal parceira, a Microsoft, alegando que elas usaram milhões de artigos publicados pelo The Times para criar chatbots que agora competem com o veículo de notícias como fonte de informações confiáveis. Ambas as empresas negaram as alegações).

Os órgãos reguladores dos EUA também estão examinando os investimentos multibilionários que a Microsoft, a Amazon e o Google estão fazendo em startups de IA, que precisam do dinheiro por causa das somas enormes necessárias para desenvolver modelos de IA de ponta. Mas os acordos são vistos como uma forma de permitir que as grandes empresas formem laços profundos com seus rivais menores, evitando a maior parte do escrutínio governamental.

Assim como a OpenAI, a Anthropic é desenvolvedora da chamada IA generativa, a tecnologia capaz de aprender com grandes quantidades de dados para criar textos e imagens semelhantes aos humanos. Essas ferramentas estão sendo usadas para criar chatbots, incluindo o Claude, da Anthropic, mas também são vistas como tendo o potencial de automatizar muitas tarefas e remodelar aspectos da economia global.

A Anthropic tentou se posicionar como um dos atores mais responsáveis no campo da IA. Os executivos da empresa alertaram que a tecnologia poderia representar um risco existencial se não fosse desenvolvida com cuidado.

Como parte de seu relacionamento com a Amazon, a Anthropic é cliente dos data centers, da plataforma de computação em nuvem e dos semicondutores da empresa. Isso significa que a Anthropic, com sede em São Francisco, colocará parte de seus recursos de volta na Amazon ao pagar por servidores de computador e outros serviços da gigante da tecnologia com sede em Seattle. O acordo proporciona um impulso para a Amazon, que tenta ganhar terreno da Nvidia, líder de mercado na venda de chips de IA.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.