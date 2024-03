Android 15 poderá encontrar celular perdido mesmo se estiver desligado

Atualmente, aparelhos Android permitem o rastreamento de dispositivos Android e Wear OS (como smarwatches) apenas se conectados à internet.

A atualização está associada a outro recurso do Find My Device anunciado pelo Google em 2023 mas ainda não implementado: o de localizar objetos, como fones de ouvido e rastreadores de terceiros. Segundo o Android Police, o atraso se deve, na verdade, à Apple, que ainda não finalizou as especificiações para o rastreamento de dispositivos multiplataforma, em uma parceria anunciada pelas empresas em 2023.