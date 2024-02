Google e Samsung estão turbinando seus celulares com IA. Mas até que ponto isso é útil?

THE WASHINGTON POST - Todos os anos, como um relógio, algumas das maiores empresas do mundo lançam novos telefones pelos quais esperam que você desembolse centenas de dólares.

PUBLICIDADE E, cada vez mais, elas estão se apoiando em um novo ângulo para fazer com que você pense em fazer um upgrade: a inteligência artificial. Os smartphones do Google e da Samsung vêm com recursos para ajudá-lo a folhear longos trechos de texto, ajustar a forma como você fala nas mensagens e tornar suas fotos mais atraentes. Enquanto isso, a Apple está correndo para criar ferramentas e recursos de IA que espera incluir em uma próxima versão do seu software iOS, que será lançado junto com os novos iPhones da empresa no final deste ano.

Mas aqui está a verdadeira questão: Das ferramentas de IA incorporadas aos telefones atualmente, quantas delas são realmente úteis?

É difícil dizer: Tudo depende da finalidade para a qual você usa seu telefone e do que você considera útil. Para ajudar, aqui está um breve guia dos recursos de IA mais comuns nos telefones atualmente, para que você possa decidir com quais deles vale a pena conviver.

Edição de suas fotos

Durante anos, os fabricantes de smartphones trabalharam para fazer com que as fotos que saem dos minúsculos sensores de câmera que eles usam ficassem melhores do que deveriam. Agora, eles também estão nos fornecendo as ferramentas para revisar essas imagens com mais facilidade.

Aqui estão as mais básicas: os telefones do Google e da Samsung agora permitem redimensionar, mover ou apagar pessoas e objetos dentro das fotos que você tirou. Depois de fazer isso, os telefones contam com a IA generativa para preencher as lacunas visuais deixadas para trás - e pronto.

Publicidade

Em janeiro, Samsung apresentou novos celulares com diversos recursos de inteligência artificial Foto: Chris Velazco/The Washington Post

Pense nisso como um pequeno Photoshop, exceto que o trabalho duro é basicamente feito para você. E, para o bem ou para o mal, há limites para o que ela pode fazer.

Não é possível usar essas ferramentas integradas para gerar pessoas, objetos ou adições mais fantásticas que não faziam parte da imagem original, como é possível com outras ferramentas de criação de imagens com IA. Os resultados também não costumam sobreviver a um exame minucioso. Não é difícil ver lugares em que pequenos detalhes não se alinham ou áreas que parecem borradas porque a IA não conseguiu preencher de forma convincente uma lacuna onde um objeto ofensivo costumava estar.

O que é potencialmente mais perturbador são ferramentas como a Best Take, do Google, para seus telefones Pixel, que lhe dá a chance de selecionar expressões específicas para os rostos das pessoas em uma imagem se você tiver tirado várias fotos seguidas.

Algumas pessoas não se importam com isso, enquanto outras acham que está um pouco distante da realidade. Independentemente da sua opinião, no entanto, espere que suas fotos recebam muita atenção da IA na próxima vez que comprar um telefone.

Ajuste de seu tom

PUBLICIDADE Suas mensagens para seu chefe provavelmente não devem soar como mensagens para seus amigos - e vice-versa. O Chat Assist, da Samsung, e as ferramentas Magic Compose, do Google, usam IA generativa para tentar ajustar a linguagem em suas mensagens para torná-las mais agradáveis. Leia mais iPhone: Próximo sistema deve receber maior atualização da história do celular da Apple

IA da Apple deve focar em iPhone e pode ser lançada em breve, diz analista O problema? O Magic Compose, do Google, só funciona em seu aplicativo Messages, voltado para mensagens de texto, o que significa que você não pode usá-lo facilmente para e-mails ou, digamos, mensagens do WhatsApp. (Uma ferramenta semelhante para o Gmail e o navegador da Web Chrome, chamada Help Me Write, ainda não está amplamente disponível). As pessoas que compram telefones Galaxy S24, entretanto, podem usar a versão da Samsung desse recurso onde quer que escrevam textos para alternar entre variações profissionais, casuais, educadas e até mesmo variações cheias de emojis de sua mensagem original. O que posso dizer? Funciona, embora eu não consiga me imaginar usando-o com regularidade. E, de certa forma, a ferramenta da Samsung recua quando é mais necessária. Em alguns e-mails de teste em que usei alguns palavrões leves para fazer alusão ao estresse (fictício) no local de trabalho, o Chat Assist se recusou a ajudar, alegando que as mensagens continham “linguagem inadequada”.

Transcrição de suas gravações

Os aplicativos de gravação de voz integrados nos Pixels, do Google, e nos telefones mais recentes da Samsung não apenas gravam áudio, mas também transformam essas gravações em transcrições completas.

Em teoria, isso deve evitar que você tenha que fazer muitas anotações durante uma reunião ou palestra. E, na maioria das vezes, esses recursos funcionam bem - depois de alguns segundos, eles produzirão leituras legíveis, embora às vezes desajeitadas, do que você acabou de ouvir.

Samsung implenetou IA em diversos recursos novos no lançamento da nova família de celulares, a Galaxy S24 Foto: Bruna Arimathea/Estadão

Se tudo o que você precisa é de uma espécie de rascunho para acompanhar suas gravações, essas ferramentas de transcrição automática podem ser muito úteis. Elas podem diferenciar entre vários falantes, o que é útil quando você precisa examinar uma conversa mais tarde. E a versão do Google oferece até mesmo uma transcrição ao vivo, o que pode ser bom se você for o tipo de pessoa que mantém as legendas sempre ativas.

Mas, independentemente de você estar usando um telefone do Google ou um da Samsung, as transcrições resultantes geralmente precisam de um pouco de limpeza, o que significa que você precisará fazer um pouco mais de trabalho antes de copiar e colar os resultados em algo importante.

Resumindo o que você vê

Quem de nós nunca clicou em uma página da Wikipédia, em um artigo ou em uma receita on-line que leva muito tempo para chegar ao ponto principal? Desde que você esteja usando o navegador Chrome, os telefones Pixel, do Google, podem escanear essas longas páginas da Web e resumi-las em um conjunto de resumos de alto nível para lhe dar a essência.

Infelizmente, os resumos do Google costumam ser muito superficiais para parecerem satisfatórios.

Publicidade

Os telefones da Samsung podem resumir suas anotações e transcrições de suas gravações, mas só resumirão o que você encontrar na Web se você usar o navegador caseiro. Sinceramente, isso pode valer a pena: A qualidade de seus resumos é muito melhor do que a do Google. (Você ainda tem a opção de mudar para uma versão mais detalhada do resumo da IA, que o Google não oferece).

Estamos comprometidos em disponibilizar os recursos do Galaxy AI para o maior número possível de nossos usuários Samsung

As duas versões dessas ferramentas de resumo também vêm com uma ressalva importante: Elas não resumem artigos de sites que têm acesso pago (paywall), o que inclui praticamente todos os principais jornais dos EUA.

O uso dessas ferramentas terá algum custo?

As ferramentas de IA da Samsung são gratuitas por enquanto, mas uma pequena nota de rodapé em seu site sugere que a empresa pode eventualmente cobrar dos clientes para usá-las. Ainda não é um negócio fechado, mas a Samsung também não está descartando essa possibilidade.

“Estamos comprometidos em disponibilizar os recursos do Galaxy AI para o maior número possível de nossos usuários”, disse um porta-voz em um comunicado. “Não estaremos considerando nenhuma mudança nessa direção antes do final de 2025.”

O Google, por sua vez, já disponibiliza alguns de seus recursos recursos exclusivos para determinados dispositivos. (Por exemplo: Uma ferramenta Video Boost para melhorar a aparência de sua filmagem está disponível apenas nos telefones Pixel 8 Pro de última geração da empresa).

No passado, o Google disponibilizou versões experimentais de algumas ferramentas de IA - como o recurso Magic Compose - apenas para pessoas que pagam pelo serviço de assinatura Google One da empresa. E, mais recentemente, o Google começou a cobrar das pessoas pelo acesso ao seu mais recente chatbot de IA. Por enquanto, no entanto, a empresa não se pronunciou sobre a possibilidade de colocar futuros recursos de IA para telefones atrás de um acesso pago.

O Google não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Publicidade

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.