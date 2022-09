Kindle com caneta e robô para pets: veja tudo que a Amazon anunciou nesta quarta

Nesta quarta, 28, a Amazon realizou seu evento anual para apresentar sua nova linha de eletrônicos. Entre os destaques estão o Kindle Scribe, versão do leitor que leva uma canetinha para anotações na tela, e a nova geração do robô Astro, que agora vai mirar cuidados com bichos de estimação. Confira tudo o que foi anunciado.

O Scribe chega como uma revolução dentro da linha de Kindle da empresa. É o primeiro com uma caneta auxiliar, que permite que o usuário possa interagir com a tela além do toque. Mesmo com opções apenas em preto e branco (cores ainda não estão disponíveis para os displays da Amazon), a empresa afirma que a responsividade do toque com a tela para desenho é apropriada para o dispositivo.

O Kindle Scribe tem tela de 10,2 polegadas, a maior já lançada pela Amazon, com display de 300 ppi — o mesmo encontrado no Kindle Paperwhite e no Oasis e ainda não tem data de lançamento no Brasil.

Astro

O robô Astro, lançado no ano passado, é uma espécie de “Alexa com rodas” e consiste em uma tela interativa com múltiplos sensores. Assim como as caixinhas de som da empresa, o Astro é equipado com microfones para ser um assistente virtual ambulante. Além disso, ele carrega sensores de profundidade e câmeras que se movimentam ao longo de uma haste.

Todo o funcionamento do robô é baseado em inteligência artificial (IA). Em uma das propostas para a versão 2022 do Astro, a Amazon apresenta um monitoramento para checar animais de estimação que ficam sozinhos em casa. De acordo com a empresa, “um novo recurso de IA multimodal permitirá aprender sobre as coisas em sua casa que você deseja”, afirmou Ken Washington, vice-presidente de robótica da Amazon.

Versão 2022 do robô Astro da Amazon

Echo Dot

Hoje, um dos principais produtos da Amazon são as caixinhas de som conectadas com Alexa, a assistente de voz da empresa. Nesta quarta, 28, os dispositivos ganharam atualizações, com anúncios da gigante de uma nova versão da Echo Studio e três novos modelos da Echo Dot, versão reduzida do aparelhinho.

A nova Echo Dot chega em duas versões tradicionais, uma com display de relógio e outra sem, com um design bem parecido com as suas anteriores, mas com sensores extras.

De acordo com a Amazon, as versões da nova Echo Dot agora contam com um sensor de temperatura e um acelerômetro. A ideia é, além de combinar informações com aparelhos aquecedores (algo que claramente funciona em mercados, como EUA e Europa), indicar a temperatura do ambiente e reportar via aplicativo. O acelerômetro visa melhorar a forma como o usuário interage por gestos com o aparelho.

Na Echo Dot com relógio, um display foi melhorado para exibir horas e outras informações programadas por meio do aplicativo da Alexa, assistente de voz da empresa.

A versão kids é uma adaptação dos modelos Dot e chega em dois modelos “divertidos” para as crianças: um com imagem de coruja e outro de dragão, conectados com assinaturas de serviços como Disney+. Embora levante questões de privacidade de menores, a ideia é que o dispositivo seja de uso infantil e lúdico, tanto com tarefas quanto com ferramentas, como um contador de histórias.

“Seguindo as instruções da Alexa, as crianças podem selecionar ou personalizar personagens animados - como sereias e astronautas - e a Alexa criará uma história única com visuais e músicas cativantes”, explicou Heather Zorn, vice-presidente de dispositios Alexa.

Em todos os aparelhinhos Dot, a Amazon também fez melhorias na parte do som das caixinhas. Segundo a empresa, a arquitetura de alto-falantes do Echo foi modificada para comportar maiores componentes, sem alterar o tamanho final do dispositivo. A mudança deixou os vocais mais claros e duplicou a potência de graves no autofalante.

Echo dot para crianças 2022 Foto:

Echo Studio

A Echo Studio continua na proposta de ser um equipamento mais potente em relação ao áudio. De acordo com a empresa, uma tecnologia de som surround foi adicionada na atualização, para tornar o áudio tridimensional - algo que a Apple e a Dolby Atmos já fazem, com o spatial audio.

“O processamento de áudio espacial foi criado para aprimorar o som estéreo, fazendo com que as músicas e trilhas sonoras de filmes pareçam mais próximas do ouvinte com maior amplitude, clareza e presença. Ele espelha o desempenho de um sistema estéreo de alta fidelidade, assim, as performances vocais estão mais presentes no centro, enquanto os instrumentos em estéreo são definidos mais claramente nas laterais”, explicou a empresa em nota.

A empresa também afirmou que quem já possui a caixinha vai ter acesso à atualização com o processamento de áudio em breve. Agora na cor branca, o dispositivo custa R$ 1,7 mil.

Halo Rise

Outra novidade anunciada pela Amazon é um dispositivo para monitoramento de sono. O Halo Rise é uma espécie de caixinha que não possui microfones ou câmeras. Ele conta apenas com um Led e um display para ser um assistente do sono.

O objetivo do aparelho é sensorial: por meio de monitoramento de fatores como temperatura, movimento e padrões de respiração, ele consegue determinar a qualidade do descanso, além de gerar relatórios para que os usuários possam entender os estágios do sono.

O dispositivo também pode ser conectado a uma caixinha com Alexa, para programar rotinas de meditação e alarmes sincronizados com a iluminação da Echo. O Halo Rise foi lançado por US$ 140 nos EUA — não há informações sobre o Brasil.

O Halo Rise não possui câmeras ou microfones e quer medir a qualidade do sono por sensores de movimento

Fire TV Cube

Lançado pela primeira vez em 2018, o Fire TV Cube é um dispositivo integrado com Alexa e controle de voz para transmitir streamings para um aparelho de TV, e chega para concorrer com nomes como Roku Express e Apple TV. O diferencial do dispositivo é o processador de oito núcleos, que promete fazer bem o upscale de imagens em HD para 4K. O aparelho custa US$ 140 nos EUA — não há informações sobre o Brasil.

A nova geração do aparelho de streaming traz quatro microfones, portas para cabo USB, HDMI e de rede de internet, e promete um controle de longa distância, obedecendo a comandos de cômodos diferentes da casa.

Fire Cube TV

Alexa Voice Remote Pro

Para auxiliar o funcionamento do Fire TV Cube, a empresa lançou também um controle remoto que pode ser personalizado e encontrado por voz, por meio de sensores que localizam o comando e acionam Leds para que o dispositivo seja localizado.

Como os outros membros da família, o controle remoto pode ser conectado com Alexa e pode ser encontrado por US$ 35 nos EUA.

Controle remoto com Alexa

Fire TV Omni QLED Series

Depois de anúncios para turbinar a forma de assistir TV, o último lançamento do evento foi justamente uma televisão: a Fire TV Omni QLED Series. O dispositivo tem telas de 65 e 75 polegadas e é quase uma “mistura” de todos os outros produtos da empresa — Fire Stick, Fire Cube e até um pouco de Echo Show.

Isso porque além de ser integrada com o sistema da Fire TV, para streamings e aplicativos, a Omni QLED Series tem microfones para receber comandos de voz e funcionar com Alexa quando conectado à internet.

Além disso, a TV funciona como um mural de recados, lembretes e widgets, assim como a Echo Show 15, caixa conectada com tela lançada pela empresa no ano passado — a ideia da Amazon é que o painel não seja desligado quando ninguém tiver assistindo. A conexão com outros aparelhos do ecossistema também é possível.

A Omni QLED está em pré-venda apenas nos EUA e Canadá e chega no site da Amazon por US$ 800. O aparelho não deve chegar ao Brasil.