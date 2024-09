Z Fold 6: dobrável da Samsung acerta em tela e provoca rivais, mas é gasto extravagante; veja teste

Lançado em julho deste ano, o Galaxy Fold 6 é o celular dobrável com maior tela da Samsung, em um display que abre como um livro e se transforma em um mini-tablet na mão do usuário. No mercado por quase R$ 14 mil, o aparelho, que está na sexta geração, continua tendo o preço como seu maior inimigo enquanto tenta entregar uma combinação de telas grandes, câmeras potentes e desempenho rápido. Após dois meses de teste com o Estadão, o aparelho mostrou seu potencial e os seus defeitos.

O modelo deste ano tem mudanças sutis em relação ao modelo do ano passado, melhorando, principalmente, seu conjunto de câmeras traseiras. A ideia da Samsung, ao trazer lentes mais potentes para a sua linha de dobráveis era dar uma opção com as mesmas especificações da família Galaxy S Ultra, mas com uma proposta mais ousada — uma tentativa de oferecer ao cliente um novo conceito sem que ele sinta "medo" de abrir mão de configurações importantes. O celular mais fino e mais leve mostra a evolução deste tipo de aparelho na empresa — e provoca rivais em relação ao modelo de tela dobrável: já na sexta geração, o Galaxy Fold segue sendo aprimorado para que seja uma tela grande, portátil e funcional na mão do usuário. Após todo esse tempo, é possível dizer que a tecnologia do painel flexível finalmente parece ter atingido sua maturidade.

Galaxy Fold 6 é um excelente celular, mas preço torna aparelho caro demais para a categoria Foto: Bruna Arimathea/Estadão

O aparelho possui 239 gramas — o Galaxy S24 Ultra, por exemplo, possui 232 gramas, uma diferença bastante pequena em relação ao dobrável. Em comparação, o iPhone 15 Pro Max, o mais pesado da família de aparelhos recentes da Apple, tem 221 gramas.

Mas a Apple, por exemplo, ainda não se arriscou a lançar no mercado um aparelho com tela dobrável como a rival sul-coreana. Depois de rumores de que não estaria mais trabalhando no aparelho, alguns especialistas apontam que a empresa californiana pode apresentar seu telefone dobrável nos próximos anos — utilizando displays fornecidos pela Samsung.

A parceria, se for concretizada, é, ao mesmo tempo, a consolidação da Samsung no mercado de telas dobráveis e uma provocação à principal rival no setor de celulares no mundo.

Diferenças sutis

No modelo deste ano, é possível ver um espaço menor entre as telas quando o celular está dobrado. O design do corpo do celular, com bordas mais retas e mais finas, também são importantes para que o aparelho seja mais confortável para o usuário.

Samsung Galaxy Fold 6 foi lançado em julho deste ano Foto: Bruna Arimathea/Estadão

Isso foi possível devido a uma atualização no sistema de dobradiças do aparelho. Agora, elas são completamente retas embaixo da tela do aparelho, sem espaços para que o display possa levantar ou entortar ao longo do uso.

A capacidade da tela de ficar completamente reta também é algo que a Samsung está aprimorando nos modelos Fold e ainda precisa trabalhar para que, ao longo do uso, a sensação da tela esticada na mão dure mais tempo — o Galaxy Flip 6, lançado também neste ano, tem uma impressão bem melhor quanto a esse aspecto, por exemplo.

A tela externa segue o mesmo modelo das versões anteriores — o que pode ser, ainda, estreita demais para o uso diário de apps e, principalmente, de mensagens, por conta do tamanho do teclado. Ainda assim, o display recebeu um pequeno aumento em relação ao ano passado: de 6,2 polegadas para 6,3 polegadas.

Acessar aplicativos e configurações é uma tarefa suave por conta da taxa de atualização de tela de 120Hz. A bateria também é um ponto importante do aparelho: com 4.400 mAh é possível ficar um dia inteiro longe do carregador mesmo usando aplicativos e funções multitarefas.

Galaxy Fold 6 ganhou bordas mais achatadas e quadradas neste ano Foto: Bruna Arimathea/Estadão

No Brasil, o aparelho só está disponível na versão de 12 GB de memória e 512 GB de armazenamento, nas cores preto, cinza e azul marinho. O que também apareceu nos lançamentos, claro, foi o Galaxy AI, ecossistema de inteligência artificial da Samsung que mistura ferramentas próprias com alguns recursos do Google, como o "circule para pesquisar", por exemplo. A IA generativa do telefone também pode criar retratos de pessoas em formato de caricatura, 3D e personagem de quadrinhos, por exemplo, a partir de fotos, uma espécie de IA generativa de imagens a partir de selfies. Os usuários também vão poder adicionar objetos em uma imagem apenas desenhando o item na foto — ferramentas legais, mas pouco decisivas na hora de escolher um smartphone.

O conjunto de câmeras triplo é formado por uma lente ultra grande angular de 12 MP, uma grande angular de 50 MP e uma teleobjetiva de 10 MP. Na parte frontal, a câmera é de 10 MP e, quando aberto, o modelo ainda tem uma câmera que fica sob a tela de 4 MP.

O melhor uso do telefone é, com certeza, se você costuma fazer tarefas de trabalho ou estudo pelo celular. Mesmo sem grandes mudanças em relação ao Fold 5, a tela grande, de 7,6 polegadas, permite ter espaço para usar, confortavelmente, dois aplicativos ao mesmo tempo. Se essa necessidade não é algo gritante na sua rotina, então talvez seja apenas um aparelho super legal, mas sem grandes acréscimos e com um preço bastante extravagante.