Apreciados mundo afora, os tartares são opções frescas e saborosas que aproveitam os ingredientes crus, podendo ser feitos com carnes vermelhas, peixes e vegetais variados. Apesar da receita mais difundida ser a do steak tartare, geralmente feita com filé mignon, os tartares com os outros ingredientes são também saborosos e práticos de se fazer.

Tendo em vista os dias quentes, que pedem receitas leves e de sabor fresco, separamos uma seleção de 5 tartares para você preparar as versões de diversos restaurantes e chefs no conforto da sua casa.

Veja abaixo a nossa seleção:

Tartare de salmão com salada de peras e pistache

Tartare de salmão com salada agridoce. Foto: Romulo Fialdini

Essa receita prática, elaborada pela chef Maddalena Stasi, da Mercearia do Conde, revela uma possibilidade diferente de servir tartare de salmão. Pareado com uma salada agridoce, com folhas secas e peras, a receita também leva pistache para trazer crocância e sabor. Veja o passo a passo no link abaixo.

Veja a receita

Tartare de salmão com blinis

Tartare de salmão com creme de wasabi. Foto: RICARDO DANGELO

As blinis são mini panquecas de origem russa, e a chef Danielle Dahoui, do Ruella Bistrô, preparou uma versão salgada para ser servida junto ao tartare de salmão. Para dar intensidade ao prato, a chef também ensina a fazer um creme de wasabi com cream cheese, sem contar as raspas de limão que também vão adicionar toques cítricos à receita. Confira o passo a passo. Clicando no link abaixo.

Veja a receita

Tartare boeuf

Tartare boeuf do Rendez-Vous Foto: Gustavo Pitta

A chef Adriana Silvério, do bistrô Rendez-Vous, compartilhou uma versão da receita clássica francesa. A combinação da carne crua fresca com os temperos constrói um prato de textura macia e sabor equilibrado, perfeito para parear com uma salada e chips de batata crocantes, e a montagem desse tartare é feita sem a gema de ovo crua. Confira abaixo o passo a passo.

Veja a receita

Steak tartare clássico

FOTO: Felipe Rau/Estadão

Aprenda a fazer a versão clássica de steak tartare, preparada pelo Ici Bistrô. Apesar da fácil execução, o chef alerta para o cuidado com a carne moída: a dica é comprar a carne em açougues de confiança e, se possível, moer ou picar a carne em casa. Veja como fazer essa receita prática clicando no link abaixo.

Veja a receita

Tartare de beterraba e cenoura

Tartar de beterraba e cenoura Foto: Rodolfo Regini

O chef Almicar Azevedo, do restaurante Nou, compartilhou essa receita de tartar sem carne, mas ainda sim com uma rica gama de sabores e texturas. Claro, o pareamento perfeito segue sendo a batata frita, mas vale usar a criatividade para montar um prato com a sua cara. Veja como fazer essa receita prática de tartar super colorida no link abaixo.

Veja a receita