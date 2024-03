Você sabe como cuidar da hipertensão? Se sua resposta for não, convenhamos, está na hora de descobrir. Conversamos com a professora de nutrição da Anhembi Morumbi, Driele Cavalcanti, para tirar todas as suas dúvidas e, ainda, te ensinar três receitas para adicionar bons ingredientes no seu dia a dia.

“A hipertensão arterial sistêmica é caracterizada por uma elevação sustentada dos níveis de pressão arterial, porém, ela pode ser agravada pela presença de outros fatores de risco, como obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes. Ela também tem relação com outros fatores, por exemplo a ingestão de bebidas alcoólicas, o consumo excessivo de sal, gorduras e alimentos industrializados”, esclarece a profissional.

Dito isso, é importante salientar que você deve consumir quantidades adequadas de sódio, não ultrapassando cinco gramas por dia, manter um peso adequado (para descobrir o seu, consulte seu médico), limitar a ingestão de bebidas alcoólicas e manter um padrão de alimentação saudável. Para isso, listamos alguns nutrientes que, segundo Cavalcanti, é interessante ingerir.

Magnésio

Foto: Hélvio Romero/Estadão

Por ser um mineral que inibe a contração da musculatura liso vascular e desempenhar um papel essencial na regulação da pressão arterial, pois é vasodilatador, é necessário ingerir o magnésio com certa adequação. Os alimentos para adquiri-lo em seu corpo? Semente de abóbora, castanha-do-pará, amêndoas, avelã, caju e tofu.

Potássio

Foto: Felipe Rau/Estadão

O mesmo vale para o potássio, que também deve ser acrescentado na rotina sem exageros; a especialista recomenda que seja de dois a quatro gramas por dia. Seu papel é proteger o corpo de danos cardiovasculares e auxiliar no uso de medicamentos diuréticos.

Esta parte pode ser preenchida, na parte de alimentação, por frutas (abacate, banana, melão, maracujá, laranja, amora), legumes (batata, mandioca, cenoura, cará, salsa, couve-flor, beterraba, rabanete, abóbora), leguminosas (feijões, lentilha, grão-de-bico, ervilha fresca e seca) e cereais (aveia e germe de trigo).

Receitas

Pão de abóbora: Um pãozinho de abóbora cabotiá de microondas, que fica pronto em 5 minutos, leva ovo, azeite, farinha de aveia, fermento químico, sal de ervas e cúrcuma.

Aprenda a fazer um pão de abóbora em cinco minutos Foto: Vitória Magalhães | Anhembi Morumbi

Salgado de abóbora com frango: Abóbora cozida com peito de frango, cebola, sal de ervas, pimenta, páprica e cúrcuma. Esses são os ingredientes para você preparar este salgado.

Aprenda a fazer um salgado em menos de meia hora Foto: Vitória Magalhães | Anhembi Morumbi

Mousse de cacau: Sem leite ou ovos, essa mousse de cacau fica cremosa tal qual a receita tradicional. No lugar, você usará abacate, banana madura, uva-passa, cacau em pó e água.

Aprenda a fazer um mousse de cacau com abacate, banana e água Foto: Vitória Magalhães | Anhembi Morumbi

