Qual a diferença entre licor de malte e cerveja?

Quando pensamos nas diferenças entre licor de malte e cerveja podemos analisá-las em duas partes. A primeira está na similaridade nos ingredientes, grãos, lúpulo, água e levedura que estão presentas nas duas receitas. Isso significa que muitas marcas tradicionais de licor de malte são vistas como um subconjunto estilístico da cerveja.

Segundo especialistas ouvidos pela Food and Wine, a cerveja tradicionalmente incorpora grãos maltados, lúpulo e levedura para criar um produto final, enquanto o licor de malte normalmente usa ingredientes semelhantes, mas também depende de extratos como milho, arroz e dextrose para teor alcoólico e um perfil de sabor mais doce.

Dessa forma, entramos na segunda diferença. Além de criar mais álcool durante a fermentação, os açúcares adicionados ao licor de malte criam um perfil muito mais suave que neutralizam a maior parte do amargor dos lúpulos já mínimos. Ou seja, o licor é mais doce e com alto teor alcóolico por volume de 5–12%.

Não que a cerveja não possa ser doce. Mas a doçura mais evidente de muitos licores de malte é frequentemente de um nível e assertividade diferentes, como explicado no jornal americano.

Qual cerveja combina mais com seu paladar?

PUBLICIDADE

A alta demanda do produto à base de lúpulo e cereais resulta em uma grande variedade de tipos à venda, com maior ou menor índice de teor alcoólico, e que certamente se adequam aos mais variados paladares. Entre alguns dos mais conhecidos, separamos quatro: Sour, Session IPA, Witbier, Lager. Confira neste link, as características dos tipos que podem te agradar mais.

Onde tomar chope gelado em São Paulo?

O Paladar fez uma seleção com mais de 10 estabelecimentos para você tomar um chope gelado em São Paulo. Entre alguns nomes citados na matéria, destacamos três: