Os restaurantes da capital Belo Horizonte não nos deixam mentir, a culinária mineira realmente é uma delícia! Se você está pensando em viajar para BH, vem com a gente que nós te ajudamos a escolher o roteiro gastronômico da sua estadia por lá.

Conheça quatro restaurantes imperdíveis na capital de Minas Gerais para provar o melhor da comida mineira.

Cozinha Tupis

Frango a paçoquinha do Cozinha Tupis Foto: Bernardo Silva/Divulgação

Com cardápio assinado pelo chef Henrique Gilberto, o Cozinha Tupis busca fazer uma releitura cuidadosa de técnicas, sabores e ingredientes que inspiram a cultura alimentar do centro de Belo Horizonte, em uma homenagem à culinária da região.

Disponíveis de quarta a sexta no período da noite e de sábado a domingo do almoço ao jantar, há pratos e petiscos à la carte. Entre eles, o mousse de fígado com jabuticaba acompanhado de jiló crocante e pão (R$ 41), dobradinha com feijão manteiga e linguiça portuguesa também acompanhada de pão (R$ 45) e o frango à paçoquinha levemente apimentado (R$ 47).

Outra opção é o chamado “almoço”, oferecido de 11h30 às 15h de terça até sexta. Nesse caso, é servido o “PF do dia”, que varia todos os dias de acordo com os ingredientes frescos comprados no Mercado Novo e Central. Com preço único de R$ 36,90, sempre vem com uma carne e cinco acompanhamentos.

Onde

Endereço: Av. Olegário Maciel, 742 - LJ 2161 - Centro, Belo Horizonte - MG

Instagram: @cozinhatupis

Forno da Saudade

Pizza marguerita do Forno da Saudade Foto: Nani Rodrigues/Divulgação

Também assinado pelo chef Henrique Gilberto, o Forno da Saudade é uma casa de pizzas ao estilo Napoletana que preza pelo máximo de qualidade e originalidade em seus pratos, com ingredientes produzidos pelo próprio restaurante ou por parceiros próximos, desde as massas até as cervejas.

Com uma vista linda do centro de Belo Horizonte, você pode desfrutar da deliciosa comida da casa tanto nas mesas quanto em banquinhos na Praça do Zigue-Zague, em um dos bairros mais antigos da cidade. De entrada, vale provar a burrata com morango assado em balsâmico (R$ 58) ou os acepipes da casa, que incluem azeitonas e alcaparrão, manteiga de cinzas, caponata e sardela (R$ 39). Ambas acompanhadas por pão da casa.

Em relação às pizzas, há cinco sabores disponíveis, que variam de R$ 54 a R$ 62: marguerita, pepperoni, linguiça artesanal, palmito à bolonhesa, frango com requeijão, beringela e uma opção vegana - com cogumelos defumados, almeirão, castanha do pará e molho de mostarda dijon. Além disso, também são servidas focaccias (chamadas por eles de “talhos”) com quatro opções de sabores: caponata, cebola caramelizada e queijo gruyere, aliche e mortadela e limão. Cada talho sai a R$ 24.

Onde

Endereço: R. Patrocínio, 1 - Carlos Prates, Belo Horizonte - MG

Instagram: @fornodasaudade

Pacato

Escargot mineiro do Pacato Foto: Pacato/Divulgação

Do chef Caio Soter, define-se como uma “cozinha de quintal, autoral e inventiva que faz o tempo parar”. Selecionado para o 50 Best Discovery em 2024, é um destaque da gastronomia de BH.

Alguns pratos sugeridos pelo chef são o escargot mineiro (R$ 69,60) - com moelinha de pato com manteiga de ervas e alho, acompanhado de baguete artesanal -, o tartare de carne de sol com picles de maxixe, castanha de baru, aioli de pequi e telha de angu

(R$ 72,80) e o Wellington de porco com purê de abóbora, quiabo tostado e molho de porco

(R$ 129,60). Há também um menu degustação no valor de R$ 330.

Para a sobremesa, Soter indica o creme brulée de queijo canastra com goiabada cítrica e telha de pão de queijo da casa, que sai por R$ 41,60.

Onde

Endereço: R. Rio de Janeiro, 2735 - Lourdes, Belo Horizonte - MG

Instagram: @pacatobh

Cozinha Santo Antônio

Mini-menu do Cozinha Santo Antônio Foto: Cozinha Santo Antônio/Divulgação

Com pratos autorais deliciosos assinados pela chef Juliana Duarte, a Cozinha Santo Antônio fica em uma linda casinha de esquina e funciona de terça a sexta para almoço e aos sábados e domingos de 12h30 às 17h30.

Alguns pratos trazem em seus nomes uma homenagem a figuras importantes da História e até mesmo a livros, como o “Ensaio para Frieiro”, uma homenagem ao autor do primeiro estudo sobre a comida dos mineiros, publicado em 1966, que leva coxa e sobrecoxa de frango orgânico, feijão disfarçado, angu de milho criolo, couve crocante, quiabo e pipoca (R$ 69), e o “Minha vida de Menina”, inspirado no livro homônimo de Helena Morley, pseudônimo de Alice Caldeira Brant, uma menina que viveu em Diamantina no Século XIX e que “nos dias santos de sacrifício” serviam bacalhau com angu, feijão e abóbora (R$ 112).

Para quem quer provar um pouco de tudo, há também o menu degustação em três tempos chamado de “mini-menu” (R$ 120), que é servido em duas versões com três mini-porções de pratos do cardápio. Na primeira versão “mineirices”, são servidos o “Ensaio para Frieiro”, “Juntinho” (pudim de porco, fubá, tomatinho e cebola assadas e purê de limão) e “Maria da Cruz” (peito angus, milho, mandioca com manteiga de garrafa, requeijão moreno e um brochinho de pequi).

A outra alternativa é o mini-menu “clássicos”, com Bacalhau Honório Brás - uma versão abrasileirada do clássico português: bacalhau desfiado, pupunha, batata doce palha, couve frita, azeitonas portuguesas finalizado com ovos caipira e pil pil; arroz de pato, ora pois: arroz de pato com paio, croquete, cavolo nero crocante; e Boeuf Bourguignon - coração de paleta angus cozido no vinho com cogumelos, batatas doce coloridas e fatias de baguete.

Onde

Endereço: R. São Domingos do Prata, 453 - Santo Antônio, Belo Horizonte - MG

