Um bairro tradicionalmente residencial na capital paulista, o Ipiranga tornou-se um centro cultural e gastronômico nos últimos tempos. A reinauguração do Museu do Ipiranga em 2022 após nove anos fechado trouxe ainda mais movimento para essa região tão importante para a história da cidade.

Vai no Ipiranga e não sabe o que fazer em relação à alimentação? A gente te ajuda! Os espaços culturais são imperdíveis e as ofertas gastronômicas são melhores ainda. Confira estas dicas para planejar seu passeio do café da manhã até o jantar.

Pindó

Caso vá chegar cedo, recomendamos tomar café da manhã por ali mesmo, afinal, você não pode perder o café, o pão artesanal e o bolo caseiro do Pindó. Com cardápio rotativo que muda todos os dias, traz opções de pães tradicionais, recheados, baguetes, integrais, focaccias, doces e bolos. Além de delicioso, o ambiente é pequeno e muito aconchegante.

Onde: R. Oliveira Alves, 465

PUBLICIDADE

Paellas Pepe

Que tal um almoço diferente com peixes e frutos do mar? O Ipiranga tem! O Paellas Pepe traz uma autêntica culinária espanhola com um menu que garante paella à vontade. A tradicional é preparada com muitos frutos do mar, variados legumes, carne de frango, arroz e temperos espanhóis. Há também opções à la carte, como a paella negra, temperada com tinta de lula, e a paella marinera, com filé de peixe e variedade de frutos do mar.

Onde: R. Bom Pastor, 1.660

Hambúrguer do Seu Oswaldo

Para um jantar especial, o Hambúrguer do Seu Oswaldo é o melhor lugar! Uma das lanchonetes mais tradicionais do bairro e da cidade, traz seus hambúrgueres clássicos, como o x-salada, servido com hambúrguer saboroso e molho de tomate único. O x-maionese e o x-bacon. Para matar a sede, vale investir nos refrescos de uva ou laranja.

PUBLICIDADE

Onde: R. Bom Pastor, 1659

Damp

Quando ficar com vontade de uma boa sobremesa, o sorvete da Damp é muito bom. Também uma tradição do Ipiranga, serve um delicioso e cremoso sorvete de massa, cobrado por quilo e com sabores diversos, desde os tradicionais de chocolate e baunilha, até os especiais da casa: violeta, pistache californiano, castanha, canela e coco com doce de abóbora.

Onde: Rua Lino Coutinho, 983

Saiba mais sobre rolês para fazer no Ipiranga na matéria completa.