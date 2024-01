Um bom croissant deve ter um gosto bastante amanteigado, uma casca crocante e bem douradinha e interior macio e cheio de camadas. Essa delícia folhada é celebrada anualmente em 30 de janeiro e, para comemorar a data, a gente separou cinco lugares em São Paulo para provar receitas deliciosas dessa delicaéssen de dar água na boca. Confira!

Fabrique

Uma casa de pães e café, a Fabrique serve diversas delícias de café da manhã. Receitas folhadas estão presentes no cardápio, como o croissant tradicional (R$ 10), pain au chocolat (R$ 12) e cornetto creme (R$ 10). Além disso, por mais R$ 7 sobre o valor inicial, é possível trocar o pão na chapa com manteiga (R$6), com requeijão (R$ 10) e sanduíches como misto quente (R$ 17) e de mortadela com queijo (R $20), por exemplo, por opções feitas com croissant.

Onde

Endereços: R. Conselheiro Brotero, 860 - Santa Cecília | R. Faustolo, 553 - Vila Romana | R. Itacolomi, 612 - Higienópolis

PUBLICIDADE

Instagram: @fabriquepaes

A Padeira

Por R$14, você pode comprar um delicioso croissant na A Padeira, que possui uma sessão de folhados bem saborosos, como o pain au chocolat (R$21), enroladinho de canela e açúcar de coco (R$9) e um pão de forma integral feito com massa de croissant que sai a R$66 a unidade com 430g - uma proposta diferente e deliciosa.

Onde

Endereço: R. Isabel de Castela, 426 - Vila Madalena

PUBLICIDADE

Instagram: @a_padeira

Rotisseria do Alto

Folhados Foto: Thayla Eluá/

Do chef Marcos Carioba, a Rotisseria do Alto serve várias delícias folhadas, entre elas o croissant tradicional da casa, que custa R$ 14 a unidade, o francês “pain chocolat” (R$ 17) e o “pain suisse de pistache” (R$ 22) - estes dois últimos recheados. Belíssimos na aparência, tem sabor amanteigado, exterior crocante e interior macio que se destacam.

Onde

PUBLICIDADE

Endereço: R. Pres. Antônio Cândido, 305 - Alto da Lapa

Instagram: @doalto.rotisserie

Le Blé

A casa de pães Le Blé serve croissants deliciosos, sejam sozinhos - por R$ 11 a unidade - ou como substitutos do pão francês em sanduíches como pão na chapa (R$ 6,30), misto quente (R$ 21) e até misto de pastrami (R$ 24). A substituição soma R$ 7 ao valor inicial do prato. Há também uma sessão exclusiva de viennoiserie - produtos feitos com massa folhada - que inclui delícias que variam de R$ 11 a R$ 16.

Onde

PUBLICIDADE

Endereços: R. Pará, 252 - Higienópolis | R. Padre João Manuel, 968 - Jardins

Instagram: @leblecasadepaes

Futuro Refeitório

Com opções de cafés, sanduíches, doces e pratos, o Futuro Refeitório serve um croissant delicioso que custa R$17 no delivery e pode vir acompanhado de ricota cremosa (por mais R$ 6,65) ou doce de leite caseiro (por mais R$ 4,80).

Onde

PUBLICIDADE

Endereço: R. Cônego Eugênio Leite, 808 - Pinheiros

Instagram: @futurorefeitorio