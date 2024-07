Empresa investe R$ 600 mil em app de namoro feito no Brasil e na Índia só para funcionário público

Uma empreendedora de Belo Horizonte (MG) resolveu investir em um aplicativo de namoro específico para uma categoria de profissionais: os servidores públicos. O 2solids foi lançado oficialmente em março deste ano. A CEO do projeto, Raquel Bellumat, diz que o valor investido para lançar o aplicativo foi de R$ 600 mil.

PUBLICIDADE Segundo Bellumat, o custo foi alto porque a tarefa é complexa. “Desenvolver e implantar um aplicativo de relacionamento exige uma equipe multidisciplinar com expertise em várias tecnologias e perfis diversos, incluindo desenvolvedores Android e iOS, analistas de sistemas e testes, arquiteto de software, analista de marketing, gerente de projetos e equipe de suporte. Além disso, há custos consideráveis relacionados ao marketing e à hospedagem (infraestrutura) da plataforma.” Como tem pouco tempo de existência, a empresa ainda não divulga o faturamento do app, nem a estimativa de valores para o ano. O Brasil tem cerca de 11 milhões de servidores públicos. A empresa estimam que 5% (550 mil) sejam solteiros e estejam dispostos a usar a plataforma.

“Atualmente, temos uma média mensal de 1.500 novos servidores públicos utilizando nossa plataforma. No entanto, esse número pode aumentar em breve, pois estamos prestes a lançar uma campanha de marketing em massa. Esperamos que essa iniciativa resulte em um crescimento exponencial no número de servidores públicos que utilizam nossos serviços”, disse a CEO.

“Temos representatividade em todas as faixas etárias, mas a maioria dos servidores públicos está na faixa entre 30 e 55 anos”, afirma Bellumat.

O aplicativo foi desenvolvido no Brasil e na Índia.

No Brasil, foram realizadas as seguintes atividades:

Levantamento dos requisitos do aplicativo e definição das especificações técnicas.

Projeto da arquitetura do aplicativo.

Criação da documentação técnica.

Testes do aplicativo para garantir que ele atenda aos requisitos.

Na Índia, foram feitos os seguintes pontos:

Desenvolvimento do front-end, incluindo a criação da interface visual do aplicativo, ícones, ilustrações e layouts.

Desenvolvimento do back-end, responsável pelo armazenamento de dados e lógica de negócio.

A empresa não divulga quantos funcionários tem.

Como usar o app

PUBLICIDADE Para se tornar membro do 2solids, é necessário ser funcionário público concursado, seja ativo ou inativo. O cadastro é gratuito, e os usuários devem informar o órgão ou entidade onde trabalham, o cargo que ocupam, além de outras informações comuns em aplicativos de relacionamento, como idade, gênero, localização, foto e interesses. A verificação dos perfis é feita pela equipe do app por meio de portais de transparência. A plataforma está disponível para celulares Android, iPhone e também pelo computador. A versão completa foi lançada oficialmente em março de 2024.

“O aplicativo pode ser baixado gratuitamente e permite que os usuários interajam com outros servidores públicos sem a necessidade de nenhum pagamento. Embora ofereçamos o plano premium, ele é opcional e projetado para enriquecer ainda mais a experiência do usuário”, explica a CEO Raquel Bellumat.

A idealizadora do projeto conta que existem três opções de planos pagos: 1 mês por R$ 69,90, 3 meses por R$ 165,66 e 6 meses por R$ 272,61. A plataforma possui um público dividido em 51% de mulheres e 49% de homens. Bellumat afirmou que 9% dos usuários preferem os planos pagos.

Os planos premium incluem:

Acesso à lista de pessoas que curtiram seu perfil.

Acesso à lista de pessoas que visitaram seu perfil.

Modo Viagem, que permite mudar sua localização para outra cidade.

Voltar atrás caso tenha passado por um perfil rápido demais.

20 SuperSolids por mês para demonstrar grande interesse em um perfil.

4 Boosts por mês, que avançam seu perfil para o topo, sendo visualizado por mais pessoas por 30 minutos.

Ativar o modo perfil Invisível, permitindo que apenas suas conexões atuais vejam seu perfil.

Ocultar idade.

Ocultar postagens do feed.

Ocultar localização.

O app de namoro 2solids, com sede em Belo Horizonte (MG), foi lançado em março deste ano; maioria dos usuários é de Brasília, com 25%. Foto: stokkete - stock.adobe.com

“Desenvolvemos um aplicativo que dá ao servidor público a segurança para conhecer alguém estável e sólido como ele, com suas conquistas e sonhos. Para muitos, a busca por um parceiro que compartilhe dessa estabilidade é fundamental”, afirma Bellumat.

Raquel ainda conta que, embora ela não seja uma servidora pública, conversou com colegas que são servidores e observou o mercado de aplicativos de relacionamento. Foi assim que percebeu essa oportunidade e a transformou em realidade.

O que dizem os usuários

Funcionários públicos relatam experiências positivas com o 2solids. Renata Campos, uma servidora pública de 37 anos, lotada em Brasília, aprova: “Em vez de procurar alguém nas baladas ou nos bares, prefiro usar o app de dentro de casa. Isso também me dá mais tempo para conhecer a pessoa.”

Miguel Santana, funcionário público de São Paulo, de 29 anos, destaca o sucesso que teve no aplicativo: “Já consegui engatar um namoro, depois de ter saído com duas pessoas, graças ao aplicativo. Estou confiante de que vai dar certo, por termos os mesmos objetivos.”

A maior concentração dos usuários está em Brasília, representando 25% dos cadastros. Depois vêm Rio de Janeiro com 18%, e São Paulo com 7%.

Valorização da estabilidade

Bellumat enfatiza que um dos diferenciais do aplicativo é a valorização da estabilidade, uma característica intrínseca aos servidores públicos.

“Nosso objetivo foi criar uma ferramenta que proporcionasse qualidade, e não quantidade. Para isso, desenvolvemos um aplicativo que oferece aos servidores públicos a oportunidade de conhecer alguém estável e sólido como ele, com conquistas e sonhos semelhantes.”

Psicóloga analisa busca por estabilidade financeira

A psicóloga Maria Luísa Lima, que atua com psicanálise clínica em Recife (PE), diz que focar em um parceiro com emprego público pode estar relacionado à busca por estabilidade de forma mais ampla.

“Penso que buscar alguém que tenha um emprego público como uma boa opção para se relacionar tem a ver com a busca pela estabilidade de uma maneira geral. É como se a garantia da não demissão e de um salário permanente significasse estabilidade em absoluto”, disse Lima.

Ela acrescentou que as pessoas buscam esse “descanso” para a mente. Construir a vida com alguém financeiramente invariável é visto como garantia de segurança em todas as áreas, inclusive na própria relação.

“A regulação e a manutenção do vínculo dependem de estabilidade, e talvez o fator que mais viabilize isso seja que as duas pessoas tenham a facilidade da segurança financeira.”

Maria Luísa Lima também destacou que é comum buscar por um par semelhante. “Tendemos a construir vínculos com quem nos identificamos. A particularidade de ser um servidor público tem vantagens que apenas esse ofício permite. As pessoas buscam um semelhante, alguém que também tenha a mesma dinâmica de vida, as mesmas questões, os mesmos privilégios, o mesmo percurso. Essa identificação de pares torna a relação mais confortável e estável.”

Ela observa que a angústia pelo risco da perda do salário é ameaçadora e remete ao receio da perda do outro, por ser insustentável manter uma relação sem a segurança da qualidade de vida que o dinheiro traz. “Há, na identificação, um mecanismo para que não haja essa perda.”

A psicóloga afirma que a busca pela felicidade e pelo prazer é o combustível da mente humana. Portanto, relacionar-se com alguém que possua estabilidade financeira é um alívio para as preocupações que a falta de dinheiro pode ocasionar.