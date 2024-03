Veja os próximos passos da PEC das Drogas após a CCJ do Senado aprovar a proposta em reação ao STF

Caso não haja mudanças, com o aval da Câmara, a emenda à Constituição passará a vigorar de forma imediata. Por se tratar de uma PEC, a proposta não necessita de sanção presidencial. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve evitar um posicionamento sobre a discussão e deixar que o embate se mantenha entre o Congresso e o STF.

Pacheco apresentou a PEC como resposta a atuação do STF em temas sensíveis

O conflito entre o Legislativo e o Judiciário se intensificou no ano passado, por conta de decisões tomadas pelo STF em temas considerados sensíveis pelos parlamentares. Os congressistas afirmam que a discussão de tópicos como a descriminalização do aborto, a descriminalização das drogas e a tese do marco temporal das terras indígenas, que foi considerado inconstitucional pela Corte no ano passado, é atribuição do Congresso.

Pacheco apresentou a PEC das Drogas em setembro de 2023 e disse, na época, que o julgamento do STF sobre a descriminalização do uso da maconha para uso pessoal não poderia “criar novas legislações”. O presidente do Senado também afirmou que a apreciação do tema pelos magistrados é um “equívoco grave” e “uma invasão da competência do Poder Legislativo”.