Jerônimo Rodrigues, do PT, é eleito governador da Bahia; veja números

Publicidade

Jerônimo Rodrigues, do PT, foi eleito neste domingo, 30, governador da Bahia no segundo turno das eleições 2022. A vitória foi confirmada às 21h50. Com 100% das urnas apuradas, ele recebeu 4.480.216 votos, o que representa 52,79% dos votos válidos.

Veja o resultado completo do segundo turno das eleições 2022: apuração por Estado, cidade e zona eleitoral

ACM Neto, do União Brasil, obteve 4.006.778 dos votos, o que corresponde a 47,21% dos votos válidos. A diferença entre os candidatos da Bahia foi de 473.438 votos, ou 5,58%.

Votação na BA: total, brancos, nulos e abstenções

Jerônimo Rodrigues (PT): 4.480.216 votos (52,79%)

ACM Neto (União Brasil): 4.006.778 votos (47,21%)

Brancos: 113.098 votos (1,26%)

Nulos: 363.630 votos (4,06%)

Abstenções: 2.309.955 votos (20,49%)

Veja todos os resultados e as últimas notícias das eleições 2022

Continua após a publicidade

No primeiro turno, realizado em 2 de outubro, o petista havia recebido 4 milhões de votos, o que representa 49,45% dos votos válidos. Já o candidato do União Brasil conquistou cerca de 3,3 milhões de votos, o que representa 40,80%. Os então candidatos superaram João Roma (9,08%), Kleber Rosa (0,59%), Giovani Damico (0,07%) e Marcelo Millet (0,01%).

Indígena, Jerônimo Rodrigues, 57, ocupou a pasta da Educação no Estado e nunca concorreu a um cargo eletivo. Nesta eleição, passou de quase total desconhecido para o “candidato de Lula” e “candidato do governador Rui Costa”, que goza de boa aprovação, com administração baseada em obras de infraestrutura.