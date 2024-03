Ratinho Júnior dá dicas culturais: canção de violeiro do Pantanal e livro sobre Segunda Guerra

BRASÍLIA – O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), vai de cancioneiro do Pantanal à cinematografia sobre a fome na África. O político é o personagem da semana na série do Estadão “Para ver, ouvir e pensar”. Como dicas culturais, Ratinho Júnior ainda escolhe o relato de um pesquisa do Reino Unido.

O governador do Paraná, Ratinho Junior, dá dicas de livro, filme e música Foto: Werther Santana/Estadão

A seguir as sugestões do governador:

Um livro

Uma obra do historiador britânico John Lukacs é a dica de Ratinho Júnior para horas de leitura. Ele sugere “O Duelo Churchill x Hitler – 80 dias cruciais para a Segunda Guerra Mundial”. O historiador já escreveu vários livros sobre a atuação de Churchill. Nesse, ele relata os embates entre os dois líderes mundiais. De um lado, o primeiro-ministro do Reino Unido, de outro o ditador nazista. A história se concentra no período entre 10 de maio e 31 de julho de 1940, período em que o inglês resistiu a fazer qualquer tipo de acordo com Hitler.

Livro indicado pelo governador Ratinho Júnior Foto: Reprodução / Estadão

Um filme

O governador escolheu uma produção de 2019 da Netflix para sugerir como filme. “O Menino Que Descobriu o Vento” conta a história do menino de Malawi que busca uma solução engenhosa para evitar que sua localidade padeça com a falta de chuvas e escassez de alimentos. O ator Chiwetel Ejiofor é um dos protagonistas e também dirigiu o filme.

Uma música

O político paranaense vai no ritmo do compositor e violeiro Almir Sater. A música que indica é “Tocando em frente”, feita em parceira com Renato Teixeira. A canção fez parte da trilha sonora da primeira versão da novela Pantanal, na hoje extinta TV Manchete. Abaixo os primeiros e últimos versos da letra da música:

Ando devagar porque já tive pressa

E levo esse sorriso

Publicidade

Porque já chorei demais

(...)

Cada um de nós compõe a sua história

Cada ser em si

Carrega o dom de ser capaz

E ser feliz

Ficha técnica:

Publicidade

Livro: O Duelo Churchill x Hitler - 80 dias cruciais para a Segunda Guerra Mundial, de John Lukacs