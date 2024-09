Veja quais pesquisas vão medir o efeito da cadeirada de Datena em Marçal nas intenções de voto em SP

A primeira a ser divulgada será a Quaest na quarta-feira, 18. A pesquisa começou a ser realizada neste domingo, 15, e se encerra no dia 17. Portanto, haverá um dia entre os três do levantamento em que a repercussão do caso não atinge as respostas do eleitor, uma vez que ocorreu no final da noite deste domingo.

Na pesquisa anterior do instituto, divulgada na quarta-feira, 11, Marçal apareceu com 23% das intenções de voto, empatado tecnicamente com o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), com 24%, e com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 21%. Datena estava na sequência, com 8%. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais.