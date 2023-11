Apagão em SP: Enel descumpre prazo e mais de 30 mil endereços continuam sem luz após quatro dias

Quatro dias depois do temporal da última sexta-feira, 3, mais de 30 mil endereços continuavam sem luz em São Paulo na noite desta terça-feira, 7, de acordo com boletim divulgado pela Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica na cidade.

“A Enel Distribuição São Paulo informa que resta normalizar o fornecimento de energia para cerca de 30.200 clientes que foram impactados pelo vendaval na última sexta-feira, o que representa 1,43% do total de consumidores afetados”, informou a empresa.

Mais de 2 milhões de endereços ficaram sem luz após as chuvas de sexta-feira; regiões sul e oeste foram as mais afetadas Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Na última sexta-feira, 3, um temporal com ventos de mais de 100 km/h provocou a queda de centenas de árvores na cidade, derrubando o fornecimento de energia elétrica em grande parte da capital - mais de 2 milhões de endereços chegaram a ficar sem luz.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) chegou a afirmar na segunda-feira, 6, que pretendia recorrer à Justiça já na quarta-feira, 8, caso a Enel não normalizasse o serviço nesta terça-feira, 7, data que a própria concessionária deu como limite para encerrar o apagão.

“Vou entrar na Justiça porque eles fizeram um compromisso público comigo de restabelecer a energia até terça. Eu não tenho o poder de fiscalização, já que eles são regidos pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Portanto, se não cumprir o prazo, vou entrar na Justiça”, afirmara o prefeito.

Já Promotoria do Consumidor propôs à Enel nesta terça-feira, 7, que indenize os 2,1 milhões de imóveis afetados pelo apagão. Os representantes do Ministério Público de São Paulo (MPSP) buscam um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a concessionária, mas cogitam o ajuizamento de uma ação civil pública no caso de uma negativa ao pagamento de danos morais e materiais. A concessionária tem um prazo de 15 dias para responder. Os valores ainda estão em discussão.

Continua após a publicidade

As fortes chuvas deixaram ao menos oito pessoas mortas no Estado. Mais de 40 municípios, incluindo a capital paulista, tiveram ocorrências por queda de árvores. Foram mais de 2 mil chamados para ocorrências de acordo com as defesas civis e o Corpo de Bombeiros em todo o Estado.

Protesto

Moradores da zona sul sem energia elétrica fizeram um protesto na avenida Giovanni Gronchi, na região do Morumbi, nesta terça-feira. Um policial foi baleado durante a manifestação. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a bala atravessou a perna do PM, que foi levado ao hospital para atendimento médico. Não foi informado o seu estado de saúde.

Ainda de acordo com a SSP, a Polícia Militar acompanhava o protesto quando a avenida começou a ser bloqueada após os moradores colocarem fogo em objetos. Os policiais se protegeram atrás de escudos e relataram que alguns manifestantes portavam “coquetéis molotov”.