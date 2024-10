Zoo de São Paulo inaugura Acqua Safari; saiba como funciona e veja o vídeo

O Zoológico de São Paulo inaugurou neste mês uma nova atração para os seus visitantes: um passeio a barco pelo Lago São Francisco, que fica dentro do parque e faz parte da bacia do Riacho do Ipiranga. A área abriga cerca de mil aves aquáticas, além de ilhas com cinco espécies de macacos.

A atração, chamada “Acqua Safári”, é vendida à parte do ingresso de entrada do Zoo. Custa R$ 29,90 por pessoa e dura cerca de 12 minutos.

O passeio é guiado por um educador ambiental, que conta um pouco da história do parque, do lago e dos animais que ali vivem.

Nova atração no Zoológico de São Paulo, Acqua Safari permite maior contato com aves e macacos ao promover passeio a barco no Lago São Francisco – nome remete ao santo que, na crença católica, é considerado protetor dos animais. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

“Nosso objetivo é oferecer um passeio diferente, pensando que grande parte da população nunca andou de barco, e também conscientizar a população sobre a importância de preservar a Mata Atlântica, abrigo para os animais que temos aqui”, afirma Rafael Silveira, diretor de Operações do Zoológico.

Do barco, é possível ver partes do lago que antes não eram vistas, tendo contato mais próximo com 17 espécies de aves aquáticas, entre elas cisnes negros, marrecos e os dois pelicanos que vivem ali – estes, impressionam pelo tamanho.

Além das aves residentes do zoológico, há espécies migratórias, que ficam no parque por determinado período do ano, e algumas que escolhem o local para viver permanentemente.

Lago do Zoológico de São Paulo tem cerca de mil aves aquáticas, de 17 espécies. Parte delas é migratória e escolhe o local para permanecer por um período de tempo. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Ao fim do passeio, a embarcação passa pelas ilhas dos primatas, deixando ver de perto os macacos das espécies aranha-de-testa-branca, aranha-da-cara-preta, caiarara, prego-galego e prego-de-peito-amarelo.

Os animais já viviam no local, mas só era possível vê-los da margem do lago. Do lado, os primatas proporcionam verdadeiros shows ao brincarem com as cordas disponíveis no recinto e voltadas para a água.

Cinco espécies de primatas vivem nas ilhas do lago São Francisco, no Zoológico de São Paulo. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O Acqua Safári funciona de segunda a sexta-feira das 9h às 16h30 e de sábado, domingo e feriados até as 17h30. O ingresso pode ser comprado na bilheteria até as 16h.

O valor é R$ 29,90 por pessoa e não há meia-entrada. Os barcos saem a cada 20 minutos e comportam até 30 pessoas.

O ingresso para entrada no Zoológico de São Paulo custa R$R$79,90, ou R$39,90, na meia-entrada. No mês de outubro, crianças de até 12 anos não pagam ingresso acompanhados de um adulto pagante. A promoção se estende aos combos que incluem acesso ao Mundo Dino e ao vizinho Jardim Botânico.

Outras atrações inauguradas nos últimos meses

Nos últimos meses, o Zoológico de São Paulo passou por uma série de reformas e inaugurou novas atrações, como um berçário de animais, novos recintos para espécies inéditas no parque e o transfer para o Jardim Botânico, que funciona no mesmo terreno. As mudanças chegam cerca de três anos após a concessão do parque à iniciativa privada e fazem parte de um esforço da concessionária Reserva Parques em reconquistar o interesse da população pelo parque. No “Espaço Filhotes”, uma espécie de berçário para animais nascidos no parque, é possível ver flamingos, cisnes negros e tamanduás “bebês”, assim como qualquer outra espécie que possa vir a nascer no Zoo e tenha condições de ser exposta ao público.

Berçário de filhotes visível ao público foi inaugurado em 2024 no Zoológico de São Paulo. Foto: Felipe Rau/Estadão

Um grupo de pinguins-de-magalhães, um casal de sagui-da-serra-escuro e uma família de capivaras também chegaram ao parque, assim como os axolotes, uma espécie de salamandra.

Na atração Mundo Dino, que exige ingresso à parte para visitação, foi inaugurado um museu com 65 fósseis originais e réplicas de dinossauros de diversos períodos históricos. Entre eles, está um crânio original de Elasmossauro, espécie que viveu na região onde hoje fica o continente americano.