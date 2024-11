Fernanda Torres fala sobre momentos seus que viralizam: ‘Um meme maravilhoso’

Fernanda Torres comenta memes na internet Foto: Tiago Queiroz / Estadão

Fernanda Torres está promovendo intensamente seu novo filme, Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, que representará o Brasil no Oscar. Com toda a visibilidade que vem ganhando, internautas resgataram momentos engraçados da atriz, seja em cena ou em entrevistas.

“É inacreditável. Recentemente, mostrei para o pessoal que está lançando o filme aqui fora eu dançando Eguinha Pocotó para o Selton Mello (em uma cena de Os Normais). É um meme maravilhoso que diz: ‘Esses são os nossos representantes do Oscar’. Eles não acreditavam, nem faziam ideia do que era isso. Também vi um em que explico ao Jô Soares como escovo os dentes”, comentou ela ao O Globo.

Outros momentos icônicos também viralizam, como cenas dela em Os Normais, interpretando Vani, ou como a vendedora Fátima em Tapas & Beijos, que frequentemente circulam no X e no TikTok. Outro exemplo é quando, no Altas Horas, Fernanda cantou com O Rappa com tanto entusiasmo que alguns acharam que ela estava “totalmente drogada”, algo que ela mesma relembrou no programa Que História é essa, Porchat?.

Ela afirma que adora virar meme. “É uma linguagem de comunicação superior. Tenho muito orgulho de ter me tornado um ícone para as novas gerações em forma de meme. E uma figurinha boa, então, é o auge. Sou muito grata a quem me dá uma boa figurinha. Aquilo diz tudo”, comentou.