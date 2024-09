Bienal do Livro encerra 1º fim de semana com explosão de vendas e estandes lotados; veja balanço

O primeiro fim de semana da 27ª Bienal do Livro de São Paulo termina neste domingo, 8, com bons indicadores para o mercado editorial. Editoras relataram um aumento expressivo de vendas em comparação com a última edição, em 2022. O crescimento chegou a até 120%.

Já havia uma expectativa de alta nas vendas entre os organizadores do evento, que começou na última sexta, 6, e segue até o próximo domingo, 15. Antes mesmo do início, os ingressos para o segundo dia da edição já estavam esgotados.

Bienal do Livro de São Paulo encerra primeiro fim de semana com explosão de vendas Foto: Júlia Pereira/Estadão

PUBLICIDADE O evento é realizado no Distrito Anhembi, espaço 15% maior que a Expo Center Norte, onde ocorreu a última edição. Mas a mudança não impediu reclamações de lotação. Usuários do Instagram, TikTok e Bluesky relataram que o local estava cheio e se queixaram das filas para conferir os estandes, especialmente das principais editoras. A lotação do evento, porém, já é esperada nos finais de semana e também ocorreu nos outros anos. A Bienal do Livro de São Paulo espera receber, até o encerramento, mais de 660 mil pessoas. Em contato com o Estadão, a assessoria do evento não revelou qual foi o público nesses primeiros dias — o balanço é divulgado no último domingo da feira.

Explosão nas vendas

A fila para entrar no estande da Rocco, segundo a própria editora, chegou até as 21h no sábado, 7. No dia, o faturamento da empresa já havia ultrapassado o resultado do primeiro fim de semana de 2022, representando um aumento de 52%. “Foi a maior venda histórica da editora em um único dia numa edição da Bienal de São Paulo”, informou.

As vendas para a HarperCollins também foram satisfatórias: os três dias de evento proporcionaram metade do faturamento de toda a edição de 2022. Para a Intrínseca, a comparação com a última edição, considerando apenas o sábado, significou um crescimento de 82%.

Editoras relataram aumento de até 120% nas vendas na Bienal do Livro de São Paulo Foto: Júlia Pereira/Estadão

A Editora Planeta teve um resultado animador: as vendas em um período comparado de três dias ultrapassaram 120% dos valores da feira de 2022. Considerando as vendas computadas até as 14h30 do domingo, o Grupo Editorial Record já havia vendido mais do que a média de exemplares comercializados no primeiro fim de semana da última edição.

Publicidade

Segundo a Record, o faturamento foi impulsionado pelo fenômeno Colleen Hoover, escritora que teve o livro mais vendido do Brasil no ano passado e, recentemente, ganhou uma adaptação de seu maior sucesso, É Assim Que Acaba, para os cinemas.

Os gêneros romantasia, que une romance e universos fantásticos, e healing fiction, que traz histórias reconfortantes, com gatos e livrarias, também dominaram as vendas. Confira, abaixo, as listas de livros mais vendidos de algumas editoras presentes na Bienal.

Intrínseca

Melhor do que nos filmes (Lynn Painter) Apostando no amor (Lynn Painter) Bem-vindos à Livraria Hyunam-dong (Hwang Bo-Reum) Murdle (G. T. Karber) Impostora (R.F. Kuang) Manual de assassinato para boas garotas (Holly Jackson) Vou te receitar um gato (Syou Ishida) Mil vezes amor (Lynn Painter) Coraline (Neil Gaiman) Táticas do amor (Sarah Adams)

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Rocco Powerless (Lauren Roberts) Amêndoas (Won-pyung Sohn) Quebrando o gelo (Hannah Grace) O Impulso (Won-pyung Sohn) A Hora da Estrela (Clarice Lispector) O Abismo de Celina (Ariane Castelo) As Vantagens de ser invisível (Stephen Chbosky) No Calor do Momento (Hannah Grace) Box Jogos Vorazes (Suzanne Collins) Lightlark (Alex Aster) Planeta Quarta asa (Rebecca Yarros) Chama de ferro (Rebecca Yarros) As aventuras de Mike 1 (Gabriel Dearo e Manu Digilio) HarperCollins

A editora não divulgou um ranking de mais vendidos, mas afirmou que os mais procurados foram os livros de J.R.R. Tolkien e de C.S. Lewis, com destaque para As crônicas de Nárnia.

A editora Harlequin, focada em romances, teve os livros mais procurados do estante, dentre eles: O despertar da lua caída, de Sarah A. Parker, Um salto para o amor, de Aione Simões, e Amor às causas perdidas, de Paola Aleksandra.

Na Thomas Nelson Brasil, de literatura cristã, o mais vendido foi o livro É para o meu bem, de Fernanda Witwytzky.

Grupo Editorial Record

A empresa também não divulgou um ranking, mas disse que o maior destaque foi o fenômeno Colleen Hoover. As autoras nacionais Babi A. Sette, de O beijo da neve, e Elayne Baeta, de O amor não é óbvio, estiveram entre os autores com os cinco livros mais vendidos da editora.

Publicidade

Como conseguir ingressos para a Bienal do Livro de São Paulo?

A venda de ingressos para a Bienal está disponível no site oficial do evento. As entradas custam R$ 35 (inteira) e R$ 17,50 (meia-entrada). Confira a programação e tudo sobre a Bienal do Livro de São Paulo aqui.