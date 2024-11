Art Garfunkel revela encontro emocionante com Paul Simon após desavenças entre a dupla

Simon e Garfunkel se reencontram após desavenças Foto: Paul Simon and Art Garfunkel via YouTube

Art Garfunkel, de 83 anos, se encontrou com Paul Simon, também de 83, após anos de desavenças, disse ao The Sun, em 31 de outubro. A dupla de sucesso dos anos 1960 teve um reencontro emocionante. “Foi caloroso e maravilhoso. Houve lágrimas”, começou Art.

PUBLICIDADE Ele descreveu que chorou em um determinado momento, “porque sentiu que o tinha machucado”, mas que “também houve abraços”. A dupla Simon & Garfunkel ficou conhecida pelos sucessos The Sound of Silence e The Boxer, além de ter ganhado dois Grammys. Quando perguntado sobre o sucesso que fizeram nos anos 1960, e se haviam falado sobre isso, Garfunkel respondeu que não. “Não discutimos. Acho que isso fala por si só”.

Apesar do reencontro, o jornal britânico afirma que é improvável que os dois voltem a se apresentar juntos novamente. O cantor, por fim, deu a entender que se reconciliou com a antiga dupla, dizendo que é alguém com “muito amor para dar”, e que “música é sua linguagem do amor”.

Paul Simon participou recentemente de uma música de Milton Nascimento, o Bituca, em junho. Um Vento Passou (para Paul Simon) conta com um trecho do cantor americano em português. Veja mais sobre a música de Paul Simon e Milton Nascimento aqui.