Crystal, espetáculo do Cirque du Soleil visto por mais de 2 milhões de pessoas no mundo, faz uma curtíssima temporada no Rio, de 13 a 23 de junho, no Rioarena, e outra mais longa em São Paulo, de 5 de julho a 6 de outubro, no Parque Villa-Lobos. A pré-venda de ingressos começa nesta quinta e segue até 10 de março para clientes do cartão Porto Bank. A venda para o público em geral será aberta em 12 de março.

Espetáculo Crystal, que mistura números de circo e patinação no gelo, chega ao Brasil em 2024 Foto: Cirque du Soleil

A produção tem tudo o que os outros shows da trupe canadense têm: acrobacias espetaculares no chão, no trapézio ou no ar, malabarismos, palhaçadas e uma história que se desenrola no meio de todos esses números circenses. Mas tem algo a mais, e isso torna todo e qualquer movimento extremamente desafiador. Crystal é o primeiro espetáculo do Cirque du Soleil no gelo. Crystal é a protagonista. Uma garota incompreendida em casa. "Você é tão estranha! Tão esquisita! Não se importa com o que dizemos. Vive em seu mundo", ela ouve dos pais no início da história. A garota foge, repetindo para ela mesma: "Encontre seu eu interior". Nessa jornada de autodescoberta, Crystal mergulha em sua imaginação e passa a viver situações de encontros e desencontros – com quem ela é, com a imagem que ela acha que a família tem dela, com quem ela sonha ser.

Da escola ao mercado de trabalho. Ordem, obediência e padrões. No diário, ela encontra um espaço de expressão. Com sua caneta, pode escrever o mapa de sua mente, e sua felicidade. No ar, encontra o amor. E ela flutua a muitos metros do chão, para o espanto da plateia.

Crystal é a protagonista: uma garota incompreendida que mergulha em sua imaginação e vive uma aventura transformadora e congelante Foto: Cirque du Soleil/Divulgação

O Estadão assistiu à estreia do espetáculo numa pequena cidade no Texas, nos Estados Unidos, há alguns dias. O público se impressionou com a façanha da trupe, que precisou incorporar um novo perfil de profissional nesta produção: patinadores. Patinadores de gelo, com sua leveza, e os radicais – todos eles muito jovens e… radicais, descendo rampas, saltando, deslizando a toda a velocidade. No gelo, claro.

O Cirque du Soleil precisou contratar patinadores para seu espetáculo no gelo, Crystal, e até os palhaços precisaram aprender a patinar Foto: Cirque du Soleil/Divulgação

O aprendizado foi geral. Palhaços aprenderam a patinar. Malabaristas, a fazer seu número sem escorregar. E patinadores? “Antes, nossa preocupação era apenas em patinar. Agora, tem muita coisa acontecendo em cima da nossa cabeça ao mesmo tempo”, brinca o americano Michael Helgren, que já veio ao Brasil com o Disney On Ice e imagina uma recepção calorosa ao show.

São 44 artistas no elenco de Crystal, que será apresentado no Rio de Janeiro e em São Paulo Foto: Cirque du Soleil/Divulgação

São, ao todo, 44 artistas no palco de gelo se revezando em sete atos tradicionais de circo, como trapézio, banquine, alças aéreas e malabarismo. Nas duas horas, há muitos saltos e piruetas. E músicas que serão facilmente reconhecidas pelo público, como Halo, de Beyoncé.

Curiosidades sobre Crystal e sua vinda ao Brasil

No Rio, Crystal será apresentado no Rioarena, que foi construído para sediar as competições esportivas dos Jogos Panamericanos de 2007 e hoje recebe, além de eventos esportivos, shows e espetáculos. Ali, basicamente, só será preciso fazer a pista de gelo e mantê-la na temperatura correta. Em São Paulo, a logística será um pouco mais difícil e a montagem não será no formato arena, para o qual o espetáculo foi idealizado. Para viabilizar sua montagem no Parque Villa-Lobos, o Cirque du Soleil vai trazer sua maior tenda, usada recentemente no Oriente Médio e que virá ao País em nada menos do que 45 contêineres. A instalação, estimam os organizadores, vai levar cerca de 30 dias.

A duração é de duas horas, com um intervalo de 25 minutos.

A classificação é livre, mas menores de 12 anos podem entrar apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Crystal é o 42º espetáculo do Cirque du Soleil. E o 9º a vir ao Brasil. Os anteriores foram: Saltimbanco (2006), Alegria (2007), Quidam (2009), Varekai, (2011), Corteo, (2013), Amaluna (2017), Ovo (2019) e Bazzar (2022).

Três dicas para quem quer ver Crystal

Há um vídeo no canal do Cirque du Soleil no YouTube, de uma hora, com um compacto do espetáculo. Não assista, para não estragar a surpresa e o impacto. Se quiser ter uma amostrinha de como será, confira o trailer abaixo. Chegue cedo. Antes do espetáculo começar, há uma interação divertida dos palhaços com a plateia. Leve um casaquinho.

Datas, preços e como comprar o ingresso

A pré-venda de ingressos vai de 22/2 a 10/3, apenas para quem tiver o cartão de crédito Porto Bank. No dia 12/3, começa a venda para o público geral.

Rio de Janeiro

Quando e onde

Crystal será apresentado no Rioarena, na Barra da Tijuca. A capacidade é 6.017 lugares. O espetáculo fica em cartaz de 13 a 23/6. Terça a quinta, 21h. Sexta, 20h. Sábado, 13h*, 17h, 21h. Domingo*, 14h, 16h, 18h E 20h. (*Datas específicas) Como comprar Os ingressos vão de R$ 361 a R$ 820 (inteira). Na bilheteria do Rioarena não há cobrança de taxa. Vendas online em www.eventim.com.br/cirquecrystal Setores e preços

SILVER VISÃO PARCIAL: R$ 180 (meia) e R$ 361 (inteira)

SILVER: R$ 190 (meia) e R$ 380 (inteira)

PLATINUM VISÃO PARCIAL : R$ 233 (meia) e R$ 466 (inteira)

PLATINUM: R$ 245 (meia) e R$ 490 (inteira)

GOLD VISÃO PARCIAL: R$ 280 (meia) e R$ 561 (inteira)

GOLD: R$ 295 (meia) e R$ 590 (inteira)

ROYAL VISÃO PARCIAL: R$ 345 (meia) e R$ 690 (inteira)

ROYAL: R$ 345 (meia) e R$ 690 (inteira)

PREMIUM VISÃO PARCIAL: R$ 410 (meia) e R$ 820 (inteira)

PREMIUM: R$ 410 (meia) e R$ 820 (inteira)

VIP EXPERIENCE BY PORTO (*): R$ 410 (meia) e R$ 820 (inteira) - (*) Neste setor, é necessário contratar o serviço adicional por R$450, além do valor do ingresso (meia-entrada ou inteira), para um número limitado de assentos de acordo com disponibilidade no ato da compra. O serviço não está sujeito à meia-entrada e inclui setor premium (melhor visão) e um pacote de serviços (estacionamento, coquetel com bebida alcoólica e não alcoólica (uma hora antes do show e no intervalo), brinde, banheiro privativo, etc.

São Paulo

SILVER: R$ 190 (meia) e R$ 380 (inteira)

PLATINUM: R$ 245 (meia) e R$ 490 (inteira)

GOLD: R$ 295 (meia) e R$ 590 (inteira)

ROYAL: R$ 345 (meia) e R$ 690 (inteira)

PREMIUM: R$ 410 (meia) e R$ 820 (inteira)

VIP EXPERIENCE BY PORTO - nível 1 (*): R$ 410 (meia) e R$ 820 (inteira)

VIP EXPERIENCE BY PORTO - nível 2 (*): R$ 410 (meia) e R$ 820 (inteira)

(*) Neste setor, é necessário contratar o serviço adicional por R$450, além do valor do ingresso (meia-entrada ou inteira), para um número limitado de assentos de acordo com disponibilidade no ato da compra. O serviço não está sujeito à meia-entrada e inclui setor premium (melhor visão) e um pacote de serviços (estacionamento, coquetel com bebida alcoólica e não alcoólica (uma hora antes do show e no intervalo), brinde, banheiro privativo, etc.