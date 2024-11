Zamioculca: Tudo o que você precisa saber sobre a planta da fortuna

A zamioculca, também conhecida como planta da fortuna, é uma espécie muito popular entre os donos de casa que desejam decorar ambientes sem se preocupar com alta manutenção. Natural da Tanzânia, na África, ela é durável e se adapta bem a ambientes internos e com pouca luz.

Zamioculca, também conhecida como planta da fortuna, é uma espécie originária da Tanzânia, na África. Foto: mihalovna88/Adobe Stock

Apesar de não exigir muitos cuidados, a planta ainda gera muitas dúvidas em quem deseja cultivá-la. Confira dicas abaixo.

Por que a zamioculca é chamada de planta da fortuna?

PUBLICIDADE O apelido de “planta da fortuna” vem do Feng Shui. De acordo com essa prática chinesa, a zamioculca protege os ambientes, absorvendo e eliminando energias negativas, ao passo que chama boas energias, ou seja, prosperidade. Por isso, além de equilibrar as energias acumuladas em determinado cômodo, a planta atrairia sorte e dinheiro.

O brilho das folhas da espécie remete, ainda, às ideias de resistência, vivacidade e esperança.

Por que a zamioculca chora?

Muitos questionam o motivo do choro da chamada ‘planta da fortuna’. Na verdade, esse processo chama gutação, um fenômeno natural que ocorre quando o excesso de água é expelido pelas pontas das folhas.

Isso ocorre quando o solo da planta está encharcado, um sinal de que é necessário diminuir a rega. Folhas amarelas também indicam que a quantidade de água da planta deve ser reduzida.

As zamioculcas tendem a chorar com frequência no inverno, de 10 a 20 dias. A gutação não é exclusividade dessa espécie. Ela também ocorre em outros tipos de flores.

Por que a zamioculca fica preta?

A zamioculca black é um dos tipos mais conhecidos da planta. Foto: GreenThumbShots/Adobe Stock

É importante notar que existem três casos distintos de escurecimento da folhagem. A diferença está no brilho e no entorno da folha. Por isso, repare sempre se o que você visualiza é uma folha preta (que geralmente ainda apresenta um brilho parecido com um verniz) ou marrom (com manchas de queimaduras e que possui o entorno amarelado).

Há também casos extremos, em que a planta apresenta um encolhimento das folhas do topo, que também escurecem. Portanto, é importante observar a saúde da sua zamioculca como um todo.

No caso das folhagens pretas envernizadas, o motivo é simples: se sua planta nasce esverdeada mas escurece para um preto profundo quando adulta, você tem um exemplar de Zamioculca Black. As folhas pretas não são sinal de adoecimento, apenas uma característica da espécie. Mas há uma exceção perigosa: caso o preto saia apenas das folhas mais no topo, e esteja acompanhado de folhas enrugadas e que parecem meio molhadas e sem brilho, o fator é a umidade. Essencial para a vida da planta, o cuidado com a rega deve ser feito para evitar o empretejamento das folhas e o apodrecimento das raízes, outra consequência do problema. Entenda

Qual o melhor lugar para colocar a zamioculca?

A zamioculca é uma planta tóxica caso seja ingerida e, por esse motivo, é importante deixá-la em locais que crianças e pets não tenham acesso. A espécie gosta de locais com pouca luminosidade ou luz indireta. Conheça outras características da planta

Como cuidar de zamioculca?

A espécie não gosta de solo encharcado e pode suportar longos períodos de seca. A rega varia conforme as estações do ano; em épocas mais quentes, o ideal é regar três vezes por semana, enquanto, nas mais frias, uma vez é suficiente.

Por que a zamioculca fica com a folha amarela?

As folhas da zamioculca podem ficar amareladas por diversos motivos. Foto: Markoff/Adobe Stock

Uma das maiores razões para o amarelamento das folhas é a falta de água. Para checar se esse é o problema, talvez você precise se sujar um pouco: sentir a umidade do solo e das raízes diagnostica se a zamioculca necessita de mais água.

O amarelamento da zamioculca também pode ocorrer por excesso de água, já que ela é uma suculenta que não necessita de regas tão constantes. Para evitar que isso ocorra, o ideal é que a planta possua uma manta de drenagem, e que a rega seja feita apenas quando o solo estiver seco.

Outro problema comum entre os pais de planta é o enraizamento. Ele ocorre quando a espécie cresce demais para o vaso em que está, e as raízes se estrangulam, o que pode gerar um amarelamento por estresse. O problema é perceptível quando mexemos um pouco no solo e vemos raízes muito aglomeradas. Mas não se preocupe, a solução é apenas trocar a zamioculca para um espaço maior.

Por mais que a suculenta seja de fácil cuidado, é necessário se atentar à falta ou ao excesso de nutrientes dispostos para a planta, que são motivos para o amarelamento das folhas. É um problema que não ocorre com tanta frequência, já que o exemplar sobrevive facilmente com adubações quase que semestrais, mas que pode ser o caso da sua planta.

Por fim, outra possível causa das folhas amareladas é a presença de pragas, como ácaros, colchonilhas e formigas. O diagnóstico é simples, e normalmente se resolve com um pesticida específico para plantas. Entretanto, ao utilizar pesticidas, é necessário ter cuidados maiores com os pets, que podem sofrer intoxicações ao entrar em contato com a planta.

Como plantar zamioculca em água?

O plantio em água é simples: basta cortar os galhos da planta sem haste em direção à base e adicionar em um recipiente transparente (para que seja possível observar o crescimento das raízes.) Em seguida, cubra com água até cobrir os galhos e deixar criar raízes. É necessário trocar a água a cada 15 dias.

Pode colocar zamioculca no banheiro?

Sim, a planta pode ser colocada em banheiros. Isso acontece porque a espécie se adapta a locais de luz indireta.

Quais são os tipos de zamioculca?

Existem vários tipos de zamioculcas. Foto: Sunshine/Adobe Stock

Os tipos mais conhecidos da planta são: zamioculca black, mini zamioculca, chamaleon e zamioculca em kokedama.

Zamioculca dá flor?

Sim! Considerada rara, a flor da zamioculca é discreta, em tons de amarelo, creme e branco. Costuma aparecer durante a primavera ou verão, crescendo próxima ao solo, a partir da base da planta. Seu formato é de um espádice protegido por uma espata, semelhante ao lírio-da-paz, por exemplo.

A espécie é originária da Tanzânia, na África, onde costumava crescer na sombra das árvores de grande porte. Por isso vai bem em ambientes internos, em que há pouca luz.

Justamente por ter se adaptado a um habitat de luz escassa e períodos de seca, a zamioculca armazena sua energia em vez de gastá-la na floração. Ou seja, quando uma flor aparece, é sinal que a planta está em condições ideais de cultivo e gostando do ambiente.

