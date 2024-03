Como se divertir mais com seu cão? Veja dicas de especialistas para fortalecer o vínculo com o pet

A conexão entre humanos e cães é profunda. Os cachorros estão tão sintonizados com seus donos que captam os bocejos de seus humanos - mesmo que simplesmente ouçam o bocejo em vez de vê-lo.

“A conexão emocional entre humanos e cães é a essência do relacionamento”, disse Clive Wynne, professor de psicologia e diretor do Canine Science Collaboratory da Universidade Estadual do Arizona. “Os cachorros são seres incrivelmente sociais, por isso são facilmente afetados por nosso calor e alegria.”

Pedimos a especialistas em cães dicas sobre como fortalecer o vínculo entre os donos e seus cachorros. Aqui estão os conselhos deles.

Pesquisadores dizem que a conexão emocional é a essência do relacionamento entre cachorros e humanos. Foto: Vasyl/Adobe Stock

Olhe nos olhos de seu cão

PUBLICIDADE Um estudo descobriu que, quando você e seu cão trocam um olhar longo e amoroso, ambos recebem um impulso de oxitocina, um hormônio calmante associado ao amor e à união. “Quando humanos e cães estão interagindo e olhando nos olhos um do outro, ambos recebem mais oxitocina - há um ciclo de feedback positivo”, disse Larry Young, professor de psiquiatria e especialista em neurociência do vínculo social da Universidade Emory, em Atlanta. “Em curto prazo, isso diminui a resposta ao estresse, incluindo a liberação de cortisol.”

Olhar nos olhos do seu cachorro pode ajudar a aumentar a conexão entre você e ele. Foto: hakase420/Adobe Stock

Adote a voz de bebê

Se você se pegar conversando com seu cão com uma voz cantante, não resista. As pessoas costumam conversar com os cães com uma voz um pouco mais aguda do que com outros adultos, e acontece que eles apreciam isso.

Pesquisas descobriram que os cachorros realmente prestam mais atenção à fala “dirigida ao cão” e às palavras “relevantes para eles” do que à fala dirigida ao adulto, e que esse estilo de fala pode fortalecer o vínculo entre vocês.

Conversar com os cães om 'voz de bebê' é normal e encorajado. Foto: buritora/Adobe Stock

“Os cães entendem nosso tom de voz e nosso significado”, disse Lori Kogan, psicóloga e professora do departamento de ciências clínicas da Universidade Estadual do Colorado. “Instintivamente, falamos com as crianças em um tom mais alto porque é reconfortante. O mesmo acontece com nossos cachorros.”

Richard Heaton, 53 anos, proprietário de uma empresa no Reino Unido, levou esse princípio a outro nível. Depois de passearem juntos em um dia chuvoso, Heaton canta uma pequena canção que ele chama de “a música da secagem” enquanto usa uma toalha especial para secar Buddy, seu golden retriever. “Ela nunca falha em fazer o rabo dele abanar e me fazer sorrir”, disse ele. “Isso se tornou uma parte divertida e especial de nossa rotina.”

Faça passeios com seu cão

Identifique as situações de que seu cão gosta e leve-o junto. Se o seu cachorro adora andar de carro, considere a possibilidade de levá-lo para fazer passeios com você.

Levar o seu cachorro para passear de carro pode ser uma boa opção. Foto: Mat Hayward/Adobe Stock

“Mantenha a janela do carro aberta e ele captará um coquetel de aromas”, disse Marc Bekoff, professor emérito de ecologia e biologia evolutiva da Universidade do Colorado em Boulder e autor de Dogs Demystified: An A-to-Z Guide to All Things (Cães desmistificados: um guia de A a Z para todas as coisas caninas, em tradução literal). “Preste atenção à linguagem corporal do cachorro, se ele parece feliz ou tenso”, disse Bekoff, e “tome decisões com base em suas reações”.

Deixe seu cão animá-lo

Ficar abraçado é bom para você. A estimulação tátil entre humanos e cães melhora o bem-estar e a autoestima do dono do animal, de acordo com pesquisas. Os cachorros são sensíveis ao estado emocional de seus humanos, e o desejo deles de brincar é incompatível com o fato de você estar sobrecarregado ou irritado, disse Daniel Mills, especialista em relações humano-animais e professor de medicina veterinária comportamental na Universidade de Lincoln, na Inglaterra.

Pesquisam revelam que estimulação tátil entre humanos e cães melhora o bem-estar e a autoestima do dono do animal. Foto: HBS/Adobe Stock

“Os cães costumam usar estratégias de manipulação com gestos de busca de atenção, como um laço de brincadeira, para melhorar seu humor. Se você ceder ao desejo do seu cachorro de brincar quando estiver de mau humor, isso vai animar vocês dois.”

Aprenda novos truques (mesmo que vocês dois sejam velhos)

Considere treinar seu cachorro para rolar, pegar um frisbee ou pular em um bambolê. É um mito dizer que não se pode ensinar novos truques a cães idosos. Pesquisas demonstraram que cachorros de todas as idades respondem bem a jogos em telas sensíveis ao toque e que esse tipo de aprendizado pode até ajudar a manter os cães mais velhos mentalmente afiados à medida que suas capacidades físicas diminuem.

Além disso, pode ser uma experiência agradável que vocês podem desfrutar juntos. “Ensinar a um cão algo novo que esteja de acordo com o que ele gosta de fazer faz parte do enriquecimento de sua vida”, disse Bekoff.

É um mito dizer que não se pode ensinar novos truques a cães idosos. Foto: EGHStock/Adobe Stock

Crie rituais

Quer você tenha uma rotina que envolva colocar seu cão na cama à noite, preparar guloseimas especiais para ele nos fins de semana ou jogar um determinado jogo durante a “hora do brinquedo”, os cachorros gostam de consistência e rotina.