John Kennedy e Lyndon Johnson: os presidentes que navegaram pelos incendiários anos dourados

Está no ar o quarto capítulo do podcast Uma História Americana, um projeto especial do Estadão sobre as eleições americanas. O episódio de hoje se passa em um período considerado mágico por alguns, mas que prenunciou alguns dos momentos mais conturbados da história mundial: os anos 1960.

No capítulo de hoje, vamos falar sobre os anos 60, uma década marcante que começou com uma eleição histórica e terminou com um país em chamas, após as presidências de John Kennedy e Lyndon Johnson. O legado de dois presidentes em um único podcast.

Ouça o episódio no player acima, nas principais plataformas de áudio, ou no canal do jornal no YouTube.