Lesa Pátria 13: PF faz busca contra financiador do 8 de janeiro no interior de São Paulo

Golpistas invadindo o Congresso Nacional no dia 8 de janeiro de 2023. Foto: Reprodução de vídeo

A Polícia Federal faz buscas na manhã desta terça-feira, 27, contra um suposto financiador do 8 de janeiro - quando radicais invadiram e depredaram as dependências dos três Poderes em Brasília. A diligência faz parte da 13ª fase da Operação Lesa Pátria e é cumprida em Itapetininga, a 170 quilômetros da capital Paulista.

O alvo da ordem de busca e apreensão é o empresário Milton de Oliveira Júnior. Em abril, ele afirmou, durante comentário na rádio: “Eu ajudei patriotas a irem para Brasília fazer protestos contra um governo ilegítimo. Eu não tenho medo da Justiça. Eu contribui. Mando os recibos do pix. Está lá, com o número do CPF”.

O mandado foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

A Operação Lesa Pátria é uma investigação permanente da PF que mira crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

A mais recente fase da ofensiva é aberta um dia depois de o STF tonar réus mais 45 denunciados pela ofensiva golpista. Ao todo, foram abertas 1.290 ações penais da esteira do levante antidemocrático.

Também desta segunda, 26, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes deu início às audiências em mais de 200 ações contra golpistas. Serão ouvidas testemunhas de acusação e de defesa e, posteriormente, os próprios réus. A expectativa é a de que os trabalhos durem até o final de julho.

Continua após a publicidade