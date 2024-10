Quem está na frente nas pesquisas para as prefeituras das 15 capitais com segundo turno; confira

BRASÍLIA - Ao longo desta semana, os principais institutos de pesquisas de opinião divulgaram os cenários eleitorais nas 15 capitais que vão ter segundo turno no próximo dia, 27.

O segundo turno das eleições municipais vai ser realizado no dia 27 de outubro Foto: Antonio Augusto/TSE

O levantamento do Estadão utilizou como base as pesquisas eleitorais mais recentes em cada capital divulgadas pelos principais institutos do País (AtlasIntel, Datafolha, Paraná Pesquisas, Quaest e Real Time Big Data).

Aracaju (SE)

A vereadora Emília Corrêa (PL) e o advogado Luiz Roberto (PDT) Foto: Divulgação/Câmara de Aracaju e Divulgação/PDT

Na capital sergipana, a vereadora Emília Corrêa (PL) obteve 126.365 votos (41,6% dos votos válidos) e disputa o segundo turno contra o advogado Luiz Roberto (PDT), que ficou em segundo com 72.427 votos (23,9% dos votos válidos).

O último levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado nesta quinta-feira, 17, mostrou que Emília tem 53,5% das intenções de voto contra 36,6% de Luiz Roberto. Indecisos somam 3,9%, e 5,9% dos eleitores pretendem votar em branco ou nulo.

A Paraná Pesquisas ouviu 740 eleitores de Aracaju entre os dias 13 e 16 de outubro. A margem de erro é de 3,7 pontos porcentuais, e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número SE-01369/2024.

Belém (PA)

O deputado estadual Igor Normando (MDB) e o deputado federal Éder Mauro (PL) Foto: MDB/Divulgação e Mário Agra/Câmara dos Deputados

O segundo turno em Belém é entre o deputado estadual Igor Normando (MDB) e o deputado federal Éder Mauro (PL). O candidato do MDB ficou em primeiro com 359.904 votos (44,9% dos votos válidos). O representante do PL, por sua vez, terminou o pleito com 252.455 votos (31,5% dos votos válidos).

Segundo pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgado na segunda-feira, 14, Igor Normando tem 60% das intenções de voto, contra 35% de Éder Mauro. Brancos e nulos somam 2%, e outros 3% não sabem ou não responderam.

A pesquisa da Real Time Big Data entrevistou 1.000 eleitores de Belém entre os dias 11 e 12 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número PA–04196/2024.

Belo Horizonte (MG)

O atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), e o deputado estadual Bruno Engler (PL) Foto: Rodrigo Clemente/PBH e Clarissa Barçante/ALMG

Na capital mineira, o segundo turno tem o atual prefeito Fuad Noman (PSD) contra o deputado estadual Bruno Engler (PL), que liderou o primeiro turno com 435.853 votos (34,5% dos votos válidos). Fuad, por sua vez, recebeu 336.442 votos (26,5% dos votos válidos).

Uma pesquisa do instituto Quaest, divulgado nesta quarta-feira, 16, mostrou o atual prefeito tem 46% das intenções de voto contra 37% do deputado estadual. Votos em branco ou nulos somam 12%, e outros 5% estão indecisos.

O instituto realizou 1.002 entrevistas em Belo Horizonte entre os dias 13 e 15 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o índice de confiança é de 95%. O registro no TSE é MG-03563/2024.

Campo Grande (MS)

A atual prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), e a ex-deputada federal Rose Modesto (União) Foto: @rosemodestoms e @adrianelopesms via Instagram

Em Campo Grande, o segundo turno será travado entre a atual prefeita, Adriane Lopes (PP), que ficou em primeiro lugar após obter 140.913 votos (31,7% dos votos válidos), e pela ex-deputada federal Rose Modesto (União), que conseguiu uma vaga ao conquistar 131.525 votos (29,6% dos votos válidos).

Uma pesquisa do instituto Quaest divulgada nesta quarta mostrou que o cenário na capital sul-mato-grossense é de empate. Adriane tem 42%, enquanto Rose aparece com 39%. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. Indecisos somam 6%, e 13% dos eleitores pretendem votar em branco ou nulo.

A pesquisa da Quaest foi contratada pela TV Morena e entrevistou 852 eleitores de Campo Grande entre os dias 13 e 15 de outubro. O índice de confiabilidade é de 95% e o levantamento está registrado no TSE sob o número MS-02675/2024.

Cuiabá (MT)

O vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) e a jornalista Cristina Graeml (PMB) Foto: @eduardopimentel_ via Instagram e @cristinagraemljornalista via Facebook

Na capital paranaense, o vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) liderou a primeira rodada com 313.347 votos (33,5% dos votos válidos). Ele enfrenta a jornalista Cristina Graeml (PMB), que foi a surpresa do pleito e conquistou 291.523 votos (31,2% dos votos válidos).

De acordo com uma pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada nesta quarta, os dois estão empatados. Pimentel tem 49% das intenções de voto e Cristina aparece com 44,9%. A margem de erro é de três pontos porcentuais. Indecisos somam 0,9%, e 5,3% dos curitibanos não sabem em quem votar.

O levantamento da AtlasIntel ouviu 1.203 eleitores de Curitiba entre os dias 8 e 10 de outubro. O índice de confiabilidade é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o protocolo PR-03464/2024.

Fortaleza (CE)

O deputado federal André Fernandes (PL) e o deputado estadual Evandro Leitão (PT) Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados e Reprodução/ALECE

Em Fortaleza, o deputado federal André Fernandes (PL) ficou em primeiro com 562.305 votos (40,2% dos votos válidos) e o deputado estadual Evandro Leitão (PT) terminou em segundo com 480.174 votos (34,3% dos votos válidos). Essa é a maior cidade do País onde haverá um confronto direto entre o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Uma pesquisa do instituto Quaest, divulgada nesta sexta-feira, 18, mostrou que Fernandes e Leitão estão empatados com 43%, cada. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais. Indecisos somam 4% e outros 10% pretendem votar em branco ou nulo.

A pesquisa da Quaest foi contratada pela TV Verdes Mares e entrevistou 900 eleitores de Fortaleza entre os dias 15 e 17 de outubro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo CE-01540/2024.

Goiânia (GO)

O ex-deputado estadual Fred Rodrigues (PL) e o ex-deputado federal Sandro Mabel (União) Foto: Divulgação/Alego e Sandro Mabe

Em Goiânia, o ex-deputado estadual Fred Rodrigues (PL) ficou em primeiro, no último dia 6, com 214.253 votos (31,1% dos votos válidos). Ele vai enfrentar o ex-deputado federal Sandro Mabel (União), que foi escolhido por 190.278 eleitores (27,7% dos votos válidos).

Uma pesquisa da Quaest divulgada nesta quinta-feira, 17, mostrou que Mabel lidera a corrida com 46% das intenções de voto, contra 39% de Rodrigues. Indecisos somam 4%, e 11% dos eleitores de Goiânia pretendem votar em branco ou nulo.

A pesquisa Quaest, contratada pela TV Anhanguera, ouviu 900 eleitores de Goiânia entre os dias 14 e 16 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número GO-08277/2024.

João Pessoa (PB)

O ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL) e o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP) Foto: Alan Santos/Agência Brasil e @cicerolucenapb via Facebook

Na capital da Paraíba, o atual prefeito da capital paraibana, Cícero Lucena (PP), quase venceu o pleito em primeiro turno ao conquistar 205.122 (49,2% dos votos válidos). Ele vai enfrentar o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL) que conquistou 90.840 votos (21,8% dos votos válidos).

Nesta quinta-feira, a Quaest divulgou uma pesquisa que mostrou que Lucena tem 58% das intenções de voto, contra 31% de Queiroga. Indecisos somam 2%, e outros 9% pretendem votar em branco ou nulo.

A pesquisa da Quaest foi contratada pela TV Cabo Branco e entrevistou 852 eleitores de João Pessoa entre os dias 14 e 16 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o número PB-07476-2024.

Manaus (AM)

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), e o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) Foto: Antonio Pereira/Prefeitura de Manaus e Mário Agra/Câmara dos Deputados

Em Manaus, capital do Amazonas, a nova rodada será travada entre o o atual prefeito, David Almeida (Avante), que ficou em primeiro com 354.596 votos (32,6% dos votos válidos), e o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL), que ficou com a segunda vaga ao obter 275.063 votos (24,9% dos votos válidos).

Nesta terça-feira, foi divulgada uma pesquisa do insituto Real Time Big Data que revelou um empate entre os dois candidatos. Alberto Neto tem 43% das intenções de voto, contra 42% de Almeida. A margem de erro é de três pontos porcentuais. Indecisos somam 9%, e 6% dos manauaras pretendem votar em branco ou nulo.

A Real Time Big Data ouviu 1.000 eleitores da capital amazonense entre os dias 12 e 14 de outubro. O índice de confiabilidade é de 95% e o levantamento está registrado no TSE sob o número AM-07988/2024.

Natal (RN)

Natália Bonavides (PT) e Paulinho Freire (União Brasil). Foto: Câmara dos Deputados

Em Natal, o deputado federal Paulinho Freire (União) liderou o primeiro turno com 171.146 (44,1% dos votos válidos). A disputa vai ser contra a deputada federal Natália Bonavides (PT), que ficou em segundo com 110.483 votos (28,4% dos votos válidos).

Nesta sexta-feira, 18, um levantamento da Paraná Pesquisas mostrou que Freire lidera a corrida com 50,9% das intenções de voto. Bonavides, por sua vez, aparece com 38,9% Eleitores que pretendem votar em branco ou nulo somam 6,2%, e outros 3,9% estão indecisos.

A Paraná Pesquisas ouviu 760 eleitores de Natal entre os dias 14 e 17 de outubro. A margem de erro é de 3,6 pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número RN-00006/2024.

Palmas (TO)

A deputada federal Janad Valcari (PL) e o ex-deputado federal Eduardo Siqueira Campos (Podemos) Foto: Janad Valcari/Divulgação e Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Na capital do Tocantins, a deputada estadual Janad Valcari (PL) ficou em primeiro lugar com 62.126 votos (39,2% dos votos válidos). Ela vai enfrentar o ex-deputado federal Eduardo Siqueira Campos (Podemos) que foi escolhido por 51.344 eleitores (32,4% dos votos válidos).

Um levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira mostrou que os dois estão empatados. Siqueira Campos tem 47,4% das intenções de voto, contra 44,1% de Janad. A margem de erro é de 3,6 pontos porcentuais. Indecisos somam 3,6%, e 4,9% dos palmenses pretendem votar em branco ou nulo.

A Paraná Pesquisas ouviu 740 eleitores de Palmas entre os dias 14 e 16 de outubro. O índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número TO-04187/2024.

Porto Alegre (RS)

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), e a deputada federal Maria do Rosário (PT) Foto: @sebastiaomelo via Facebook e Dida Sampaio/Estadão

Na capital gaúcha, o atual prefeito Sebastião Melo (MDB) chegou perto de conquistar a vitória em primeiro turno no último dia 6. Melo recebeu os votos de 345.420 porto-alegrenses (49,7% dos votos válidos). Na nova rodada, ele vai enfrentar a deputada federal Maria do Rosário (PT), que obteve 182.553 votos (26,3% dos votos válidos).

Uma pesquisa do instituto Quaest, divulgada nesta quinta-feira, mostrou que Melo tem 52% das intenções de voto, contra 30% de Maria do Rosário. Indecisos somam 3%, e 15% dos porto-alegrenses pretendem votar branco ou nulo.

A pesquisa da Quaest foi encomendada pela RBS TV e ouviu 900 eleitores de Porto Alegre entre os dias 14 e 16 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-08359/2024.

Porto Velho (RO)

A ex-deputada federal Mariana Carvalho (União) e o ex-deputado federal Léo Moraes (Podemos) Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados e @leomoraes.ro via Instagram

Em Porto Velho, a ex-deputada federal Mariana Carvalho (União) liderou o primeiro turno com 111.329 votos (44,5% dos votos válidos). Ela vai enfrentar o ex-deputado federal Léo Moraes (Podemos), que ficou em segundo com 64.125 votos (25,6% dos votos válidos).

De acordo com uma pesquisa da Quaest divulgada nesta sexta-feira, os dois estão empatados. Mariana tem 43% das intenções de voto, enquanto Léo tem 42%. A margem de erro é de 3,7 pontos porcentuais. Indecisos somam 4%, e outros 11% dos eleitores pretendem votar em branco ou nulo.

A pesquisa da Quaest ouviu 704 eleitores de Porto Velho entre os dia 15 e 17 de outubro. O índice de confiabilidade é de 95% e o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RO-03222/2024.

São Paulo (SP)

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) Foto: Taba Benedicto/Estadão

Em São Paulo, todos os levantamentos dos principais institutos de pesquisa divulgados nesta semana mostram que o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), está à frente do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

O mais recente foi divulgado pelo Datafolha nesta quinta-feira. O levantamento mostra que Nunes tem 51% das intenções de voto, enquanto Boulos tem 33%. Indecisos somam 2%, e 14% dos paulistanos pretendem votar em branco ou nulo.

O Datafolha entrevistou 1.204 eleitores de São Paulo entre os dias 15 e 17 de outubro. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-05561/2024.