Segundo turno das eleições: Veja quem são os candidatos de Lula e Bolsonaro nas capitais

Em Aracaju, Belém, Belo Horizonte e João Pessoa, o PT tinha candidatos próprios, mas eles foram derrotados no primeiro turno, realizado no último dia 6. Lula, então, decidiu apoiar nomes que vão confrontar candidatos bolsonaristas nas urnas. Já em Campo Grande, Bolsonaro definiu um novo candidato com seu aval na segunda etapa do pleito. O presidente, porém, não se posicionou sobre a disputa na capital do Mato Grosso do Sul.

Candidatos apoiados pelos dois vão se enfrentar em nove capitais. De acordo com as últimas pesquisas de intenção de voto divulgadas pelos principais institutos do País, os nomes chancelados por Bolsonaro lideram em quatro delas – Aracaju, Natal, Porto Alegre e São Paulo. Os por Lula, por sua vez, lideram em três: Belém, Belo Horizonte e João Pessoa. Os cenários de Cuiabá e Fortaleza apontam um empate entre os concorrentes.