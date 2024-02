Roteiro cultural SP: confira dez excelentes atrações para esse fim de semana

Na agenda de shows, tem Criolo cantando samba no Teatro Porto e Geraldo Azedo em companhia do pianista uruguaio Hugo Fattoruso no Blue Note. Para quem procura instrumental, o pianista baiano Ubiratan Marques se apresenta no Sesc Pinheiros. Para os saudosos do rei do rock, o espetáculo Elvis Experience, protagonizado pelo cantor americano Dean Z, faz única apresentação no sábado.

No Masp, a nova exposição Gran Fury: arte não é o bastante relembra o ativismo do grupo nos anos 1980 e 1990 para denunciar a negligência do governo dos Estados Unidos em relação à aids.