Nesta terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se declarou desobrigado de cumprir a meta fiscal quando tiver coisas mais importantes a fazer. Se essa lógica prevalecer, o contribuinte poderá entender que não tem de recolher impostos se tiver coisas mais importantes a fazer.

O que está em questão não são pruridos do mercado financeiro, como às vezes sugere o presidente Lula. A questão fiscal é a principal fonte de incertezas da economia brasileira no momento. O risco é o de descontrole da dívida pública. Nesse caso, os juros de mercado subirão, independentemente do que vier a determinar a política monetária do Banco Central.

Presidente Lula voltou a relativizar o compromisso com arcabouço fiscal. Foto: WILTON JUNIOR/Estadão

O aumento da incerteza acabará por puxar para cima as cotações da moeda estrangeira e, a partir daí, voltará a acentuar a inflação. Se, nesse jogo, o Banco Central – sob nova direção –, entender que terá de afrouxar os juros, ficaria inevitável o impacto negativo sobre os investimentos e sobre o crescimento econômico.

Mas até aqui foram apontadas as consequências imediatas. Se ficar caracterizada situação de permanente desarranjo das contas públicas, a desarrumação tenderá a estender-se e a perdurar por toda a economia. E, a partir daí, é o emprego e o desenvolvimento econômico que descarrilharão.

E, vale repetir, especialmente quando, entre as esquerdas do Brasil, ainda prevalece a visão deformada de que a responsabilidade fiscal impede a execução de políticas sociais. Uma política social sustentável só terá sucesso num ambiente em que as contas públicas estiverem equilibradas. É com as finanças em ordem que um governo socialmente responsável poderá definir políticas que garantam o resgate das populações carentes.