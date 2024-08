Romance no ‘Estrela da Casa’: Unna X e Matheus Torres se beijam

Matheus Torres e Unna X: roadies protagonizam romance no 'Estrela da Casa' Foto: @estreladacasa Via X

Houve clima de romance entre Unna X e Matheus Torres no domingo, 18. Os participantes do Estrela da Casa, reality musical da Globo, deram um selinho na cozinha.

Na ocasião, os dois lavavam a louça. Após terminar, Unna se despediu de Matheus. Os dois trocam um selinho, e ela responde, enquanto vai para o quarto: “Outro dia”.

Durante o dia, a dupla trocou carícias enquanto conversava sobre o jogo. A roadie explicou para Matheus que estava “ansiosa” com o jogo. A primeira “Batalha”, dinâmica de eliminação do reality, foi formada no domingo, 18, no programa ao vivo.