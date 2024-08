Confira os singles da semana do ‘Estrela da Casa’

A primeira rodada de músicas realizadas pelos 14 participantes do Estrela da Casa foi lançada na quarta-feira, 14. A música mais ouvida da semana ditará o Hitmaker, função que possui benefícios no novo reality show musical da TV Globo.

Roadies lançam a primeira rodada de singles para o 'Estrela da Casa' Foto: Globo/Divulgação

PUBLICIDADE A decisão sobre quem será o Hitmaker da semana ocorre todos os domingos, e confere uma vaga no Festival, outro dinâmica do programa, além de um presente especial dos fãs. No total, o Estrela da Casa terá oito rodadas de singles, apenas com os participantes que ainda estiverem na casa. Além do Hitmaker, outras funções conferem vantagens para os cantores. Entenda mais sobre as dinâmicas do reality aqui.

Os singles dos roadies, nome dados aos que participam do programa, estão disponíveis nas plataformas do YouTube, pelo canal do Música Multishow, além do Globoplay, Amazon Music, Deezer e Spotify.

Música da semana de Califfa - Berenice

O participante tem 31 anos, é natural do Rio de Janeiro (RJ) e possui um estilo musical que passeia pelo pop, samba e pelo trap. Confira mais sobre ele aqui.

Música da semana de Evellin - Não Aprendi a Dizer Adeus

Evellin, que é mineira de Ipatinga e tem 33 anos, entra no reality com o gênero musical setanejo. Veja mais sobre ela aqui.

Música da semana de Gael Vicci - Ameianoite

Gael Vicci tem 18 anos, é de Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro, e é apaixonado por pop. Conheça mais sobre o participante aqui.

Publicidade

Música da semana de Heloísa Araújo

Indígena da etnia Kariri-Xodó/Fulni-ô, Heloísa Araújo tem 23 anos e é de Porto Real do Colégio, em Alagoas. Ela adora o ritmo sertanejo. Veja mais da roadie aqui.

Música da semana de Leidy Murilho

Leidy Murilho, de 38 anos, é de Linhares, no Espírito Santo, e entrou no reality show Estrela da Casa como representante do gospel. Confira mais sobre ela aqui.

Música da semana de Lucca

Lucca é natural de Goiânia, Goiás, tem 26 anos e canta e compõe música sertaneja. Saiba mais do participante aqui.

Música da semana de Matheus Torres

Matheus Torres, de 31 anos, natural de Belo Horizonte, explora os gêneros blues, soul, jazz e rock. Veja mais do mineiro aqui.

Música da semana de MC Mayarah

MC Mayarah, de 29 anos, natural da zona oeste do Rio de Janeiro, atua no gênero funk, mas também surpreende nos vocais. Entenda mais sobre a roadie aqui.

Música da semana de Nick Cruz

Nick Cruz, cantor e compositor do gênero pop, de 26 anos e saiu da cidade de Serra (ES). Saiba mais sobre o roadie aqui.

Música da semana de Nicole Louise

A influenciadora de 22 anos é natural de Brasília, mas mora atualmente em São Paulo. Com o gênero pop, ela deseja consolidar sua carreira como cantora. Conheça mais sobre a participante aqui.

Publicidade

Música da semana de Ramalho

O participante de 23 anos vem de Jacareí, em São Paulo, e encontrou no rap o gosto pela música. Confira mais sobre ele aqui.

Música da semana de Rodrigo Garcia

O participante de 24 é natural de Manaus, no Amazonas, além de ser apaixonado por piseiro e tocar diversos instrumentos. Veja mais de Rodrigo Garcia aqui.

Música da semana de Thália

Thália foi anunciada após a desclassificação de Muse Maya do programa. Natural de Acari (RJ), ela tem 31 anos e canta R&B. Conheça mais sobre a roadie aqui.

Música da semana de Unna X

Unna X tem uma história única: filha de pais brasileiros, a artista do gênero pop de 26 anos nasceu nos Estados Unidos. Saiba mais sobre a vida dela aqui.