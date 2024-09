Ambos condenaram Israel pelas guerras em Gaza e no Líbano, falaram da Ucrânia e lamentaram a crise política no Sudão. No entanto, ignoraram completamente uma das maiores crises de refugiados do mundo que está ocorrendo perto dos seus próprios países: a Venezuela.

Nem o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, nem o seu homólogo colombiano, Gustavo Petro, denunciaram o ditador Nicolás Maduro por ter roubado as recentes eleições na Venezuela, nem pelos assassinatos de milhares de manifestantes pacíficos nos anos mais recentes, nem pelo êxodo massivo de cerca de 8 milhões de venezuelanos — mais de 20% da população — desde que assumiu o poder, em 2013.