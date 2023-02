O ChatGPT é um sistema de chatbot que usa inteligência artificial (IA) para criar inúmeros tipos de texto a partir de comandos enviados pelo usuário, que podem ir desde críticas literárias extensas à uma simples receita de omelete. A plataforma foi lançada ao público no dia 30 de novembro de 2022 e, pouco tempo depois, em janeiro, atingiu a marca de 100 milhões de usuários ativos mensais. A ferramenta funciona como um chat de bate-papo com a IA, em que o usuário faz comandos e a tecnologia responde atendendo aos pedidos.

Toda a repercussão do ChatGPT começou a preocupar o Google, principalmente, após a Microsoft anunciar um investimento de US$ 10 bilhões na OpenAI para que a ferramenta fosse integrada ao buscador concorrente Bing. Essa competição fez com que o Google criasse sua própria inteligência artificial para implantar no seu serviço, chamada Bart, porém a resposta do público não foi positiva.

A inteligência artificial usada no ChatGPT foi equipada com dados que vão até 2021, então, apesar de ser capaz de fornecer informações complexas e detalhadas, não tem conhecimento sobre os acontecimentos mais recentes. Apesar disso, o ChatGPT conseguiu mostrar que seria “aprovado” em provas, como um MBA e um teste de capacitação médica. A ferramenta já mostrou ser capaz de escrever discursos de casamentos, imaginar receitas e fazer roteiros de viagem.

Com toda essa capacidade, o ChatGPT dá mostras de que pode ser um bom aliado na rotina de trabalho e o Estadão resolveu testar suas habilidades. Demos comandos (sempre em português) para ver como a IA se sai nas tarefas. A seguir, apresentamos todos os comandos enviados à ferramenta, em ordem, e o seu resultado final - as respostas anteriores foram omitidas para preservar a clareza deste texto.

Confira os resultados:

Como fazer uma ata de reunião com o ChatGPT

Comandos:

1- Faça a ata de uma reunião que aconteceu dia 09/02 às 13h de uma empresa, que vende bichos de pelúcia

2- Adicione que houve queda de 40% nas vendas de bichos de pelúcia em 2022 e que o objetivo é fazê-las crescer até outubro para o dia das crianças

3- Adicione outro objetivo, o de contratar mais pessoas para o time de publicidade

Resposta do ChatGPT:

Ata da Reunião da Empresa de Bichos de Pelúcia Data: 09/02/2023 Horário: 13h

Presentes:

João Silva, CEO

Maria Gonçalves, Diretora de Marketing

Felipe Oliveira, Gerente de Vendas

Aprovação da Ata da Reunião Anterior: A ata da reunião anterior foi aprovada sem observações.

Atualização sobre as vendas Felipe Oliveira apresentou um relatório sobre as vendas do último trimestre, destacando o aumento significativo na região sul do país. Ele também destacou a queda de 40% nas vendas de bichos de pelúcia em 2022 e que o objetivo é fazê-las crescer até outubro para o dia das crianças.

Novas Estratégias de Marketing Maria Gonçalves apresentou uma proposta de novas estratégias de marketing, incluindo a criação de uma parceria com uma loja de brinquedos para ampliar a presença da empresa no mercado. A proposta foi aprovada por unanimidade. O objetivo também incluiu a contratação de mais pessoas para o time de publicidade.

Lançamento de Novos Produtos A equipe discutiu o lançamento de novos produtos, incluindo bichos de pelúcia personalizados e edições limitadas. Foi decidido que a equipe de desenvolvimento de produtos trabalhará nessas novas ideias.

Outros Assuntos: Não houve outros assuntos a serem discutidos.

Encerramento A reunião foi encerrada às 14h. Uma próxima reunião será agendada para o próximo mês.

Assinaturas:

João Silva

Maria Gonçalves

Felipe Oliveira

Como fazer um e-mail para o chefe com o ChatGPT

Comandos:

1- Escreva um e-mail para o meu chefe sobre eu ter assinado um contrato de vendas de 1 milhão de canecas da nossa empresa para uma loja de decoração

2- Dê mais detalhes

3- Adicione que o prazo de entrega final é até final de maio

Resposta do ChatGPT:

Olá [Nome do chefe],

Espero que você esteja bem. Eu queria compartilhar uma ótima notícia com você. Consegui assinar um contrato de vendas para uma loja de decorações que comprará 1 milhão de canecas da nossa empresa! O prazo final para entrega é até o final de maio.

Eu acredito que esse acordo será muito positivo para a nossa empresa, uma vez que aumentará a exposição do nosso produto e poderá gerar mais vendas no futuro. Além disso, esse contrato nos permitirá alcançar novos clientes e fortalecer nossa presença no mercado.

Gostaria de agradecer a todos da equipe pelo trabalho duro e dedicação que nos permitiram alcançar esse objetivo. Estou animado para ver os resultados deste acordo e continuar trabalhando juntos para alcançar mais sucesso.

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações, por favor, não hesite em entrar em contato comigo.

Um abraço,

[Seu nome]

Como fazer planejamento semanal com o ChatGPT

Comandos:

1- Faça um planejamento de atividades empresariais semanais de um time de 10 pessoas da área de marketing

2- Faça o planejamento até às 18h todos os dias

3- Adicione reunião de brainstorming todos os dias às 17h

Resposta do ChatGPT:

Segunda-feira:

9h: Reunião de equipe para revisão do plano de marketing para o trimestre e definição de metas e tarefas para a semana

10h-12h: Criação de campanhas de email marketing para a próxima semana

13h-15h: Desenvolvimento de conteúdo para as mídias sociais

15h-17h: Análise de resultados de campanhas de marketing passadas

17h: Reunião de brainstorming para discutir novas ideias e estratégias

18h: Encerramento do dia

Terça-feira:

9h-12h: Análise de resultados das campanhas de email marketing e definição de estratégias para melhorias

13h-15h: Criação de materiais de apoio para eventos futuros, como folhetos e banners

15h-17h: Reunião com um possível novo parceiro de negócios para discutir oportunidades de colaboração

17h: Reunião de brainstorming para discutir novas ideias e estratégias

18h: Encerramento do dia

Quarta-feira:

9h-12h: Execução de campanhas de mídia paga, incluindo anúncios em redes sociais e Google AdWords

13h-15h: Elaboração de um relatório de mídia e análise de resultados das campanhas de mídia paga

15h-17h: Brainstorming de ideias para campanhas futuras e definição do plano de ação

17h: Reunião de brainstorming para discutir novas ideias e estratégias

18h: Encerramento do dia

Quinta-feira:

9h-12h: Reunião com parceiros de negócios para discutir oportunidades de colaboração

13h-15h: Criação de um plano de ação para a próxima campanha de influencer marketing

15h-17h: Treinamento em habilidades de marketing, como o uso de ferramentas de análise ou técnicas de criação de conteúdo

17h: Reunião de brainstorming para discutir novas ideias e estratégias

18h: Encerramento do dia

Sexta-feira:

9h-12h: Revisão do progresso geral da semana e definição de tarefas pendentes para a próxima semana

13h-15h: Criação de relatórios para apresentar ao gerente de marketing ou aos executivos da empresa

15h-17h: Preparação para eventos futuros, incluindo o envio de convites e o desenvolvimento de materiais de apoio

17h: Reunião de brainstorming para discutir novas ideias e estratégias

18h: Encerramento do dia

Este é apenas um exemplo de como o time de marketing pode planejar suas atividades semanais. É importante lembrar que cada empresa e time de marketing pode ter necessidades e objetivos diferentes, então esse plano pode ser personalizado de acordo com as necessidades específicas da equipe.

ChatGPT: Como fazer perguntas para um candidato a uma vaga de emprego

Comandos:

1- Crie perguntas para se fazer para candidatos a um cargo de contador em uma entrevista de emprego

2- Faça as perguntas menores

3- Adapte para uma empresa de serviços de streaming

Resposta do ChatGPT:

1- Qual é a sua formação acadêmica e como você se mantém atualizado na área de contabilidade para a indústria de streaming?

2- Como você lidaria com uma situação de conflito com um parceiro de conteúdo em relação a questões financeiras ou contratuais?

3- Você tem experiência em preparação e apresentação de demonstrações financeiras para a indústria de streaming? Se sim, poderia dar um exemplo de uma situação em que você teve que lidar com uma grande quantidade de dados financeiros para uma empresa de streaming?

4- Como você lida com prazos apertados e prioriza suas tarefas diárias relacionadas à contabilidade para a indústria de streaming?

5- Você tem experiência em auditoria e revisão contábil para empresas de streaming? Se sim, poderia dar um exemplo de uma situação em que você teve que lidar com uma grande quantidade de dados financeiros para uma empresa de streaming?

6-Você está familiarizado com as leis fiscais e regulamentos contábeis atuais para a indústria de streaming? Como você se mantém atualizado sobre essas questões?

7- Como você gerencia e organiza informações financeiras sensíveis e confidenciais para uma empresa de streaming?

8- Como você enfrentaria uma situação em que precisasse apresentar informações financeiras difíceis ou negativas para um parceiro de conteúdo ou empregador em uma empresa de streaming?

9- Como você garante a precisão e integridade das informações financeiras relacionadas à indústria de streaming que você gerencia?

10- Você tem experiência em gerenciamento de equipes ou liderança de projetos financeiros para empresas de streaming? Se sim, poderia dar um exemplo de como você motivou sua equipe a trabalhar juntos para alcançar um objetivo financeiro específico para uma empresa de streaming?

Como fazer um relatório de vendas com o ChatGPT

Comandos:

1- Crie um relatório de vendas de uma empresa de serviços de saúde

2- Mencione que houve queda de 8% na realização de exames laboratoriais no último mês em comparação com o mesmo período do ano passado

3- Adicione cirurgias na receita

Resposta do ChatGPT:

Relatório de Vendas - Empresa de Serviços de Saúde

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Resumo:

A empresa de serviços de saúde apresentou uma performance positiva em 2022, com um crescimento de 15% nas vendas em comparação ao ano anterior. O volume de negócios atingiu a marca de R$ 20 milhões, graças à ampliação da carteira de clientes e à consolidação da parceria com as principais operadoras de saúde do país.

Análise por Segmento:

Consultas médicas: foram realizadas 70.000 consultas médicas ao longo do ano, com uma receita total de R$ 8 milhões. Este segmento representou 40% do faturamento da empresa.

Exames complementares: foram realizados 50.000 exames complementares, gerando uma receita de R$ 6 milhões. Este segmento representou 30% do faturamento da empresa. No entanto, houve uma queda de 8% na realização de exames laboratoriais no último mês em comparação com o mesmo período do ano passado.

Cirurgias: foram realizadas 2.000 cirurgias, totalizando uma receita de R$ 3 milhões. Este segmento representou 15% do faturamento da empresa.

Internações: foram registradas 1.000 internações, totalizando uma receita de R$ 4 milhões. Este segmento representou 20% do faturamento da empresa.

Outros serviços: incluem vacinas, atendimentos odontológicos e outros tratamentos especializados, que somaram uma receita de R$ 1 milhão, representando 5% do faturamento da empresa.

Análise Geográfica:

A empresa atua em três estados: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A maior parte das vendas foi realizada no estado de São Paulo (50%), seguido pelo Rio de Janeiro (30%) e Minas Gerais (20%).

Conclusão:

A empresa de serviços de saúde manteve um bom desempenho em 2022, com um crescimento significativo nas vendas em comparação ao ano anterior. No entanto, houve uma queda na realização de exames laboratoriais no último mês, o que deve ser monitorado de perto para entender suas causas e possíveis soluções. O segmento de consultas médicas, cirurgias e internações continuou a ser o mais importante para a empresa, representando 75% do faturamento total.