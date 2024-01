Computação ‘espacial’ e satélites: o que deve sacudir o mundo tecnológico em 2024

THE WASHINGTON POST - Se os últimos dois anos provaram que a inteligência artificial (IA) generativa e os modelos de linguagem ampla (LLM, na sigla em inglês) vão continuar sendo desenvolvidos, 2024 será o ano em que eles serão incorporados a produtos que você talvez queira comprar.

Para ver a prova, comece olhando para Las Vegas esta semana. A Consumer Electronics Show (CES), uma das maiores feiras de tecnologia do mundo, receberá milhares de engenheiros, empreendedores e empresas de tecnologia em Nevada, todos ansiosos para compartilhar suas visões do que está por vir. E, sim, a IA está mais presente do que nunca na feira, embora não seja a única coisa sobre a qual os participantes estarão falando.

É um show inebriante de se assistir, repleto de otimismo, inovação e, sim, promessas impossíveis de serem cumpridas. Mas nem mesmo a ampla área de exposição da CES consegue capturar totalmente as mudanças sísmicas em produtos e políticas que moldarão nosso relacionamento com a tecnologia este ano.

Maior feira de tecno8logia do mundo começa nesta terça-feira, 8 Foto: Steve Marcus/REUTERS

Aqui está nosso guia para as tendências tecnológicas que esperamos ver em 2024:

1 - Dispositivos de IA por toda parte

Empresas como a Intel e a Qualcomm estão correndo para fabricar PCs comuns projetados para se destacarem em recursos de IA, alimentados por “unidades de processamento neural” distintas em suas CPUs. A Microsoft, cujo software Windows será executado nessas máquinas, determinou recentemente que os novos PCs com o sistema operacional devem incluir um botão dedicado à IA em seus teclados, para facilitar o acesso ao Copilot AI.

Os smartphones, que há anos usam o aprendizado de máquina para melhorar nossas fotos e fazer com que as chamadas telefônicas soem melhor, continuam a se inclinar para o hype da IA. A Samsung, por exemplo, planeja lançar novos celulares “alimentados por IA” logo após a CES. Mais interessante, porém, são as empresas iniciantes que estão olhando para além dos smartphones tradicionais para imaginar como um gadget verdadeiramente voltado para a IA deve funcionar.

A Humane, uma startup da Califórnia com milhões de dólares em financiamento, está se preparando para lançar uma espécie de broche com tecnologia de IA que o envolve em conversas e projeta dados em sua mão, o AI Pin. Outra empresa, a Rabbit, planeja apresentar este mês um dispositivo portátil que pode lidar com comandos de voz complicados e com várias partes que a Siri e a Alexa não saberiam como lidar.

Mesmo nesse estágio inicial, a lista de produtos com tecnologia de IA programados para estrear em 2024 inclui carros, robôs de todos os tipos, ferramentas de saúde e acessibilidade e até mesmo bicicletas elétricas. Ainda não se sabe se vale a pena usar qualquer um desses produtos, mas prepare-se para ouvir falar de gadgets de IA durante o resto do ano e, com certeza, depois dele.

Inclusão de um botão para IA é a mudança mais significativa nos teclados de PC com Windows em três décadas Foto: Dell Technologies via AP

2 - Um acerto de contas para a computação “espacial”

Não estamos dizendo que 2024 é o ano em que todos correrão para comprar seu próprio headset sofisticado. Mas é o ano em que começaremos a ver as gigantes de tecnologia Tech promoverem uma visão mais completa do que a realidade virtual, a realidade mista e a realidade aumentada possibilitarão para nós.

O elefante na sala é a Apple. No ano passado, a empresa apresentou uma primeira tentativa de óculos de realidade visual e aumentada, que custa US$ 3,5 mil e que ela espera que mude a maneira como consumimos mídias e trabalhamos. Enquanto a empresa prepara um lançamento para fevereiro, duas perguntas ainda não foram respondidas: a Apple conseguirá criar um fone de ouvido de realidade mista que as pessoas queiram usar? E o que acontecerá com todo o movimento da computação espacial se ela não conseguir?

Obviamente, a Apple não é a única empresa que está traçando um caminho para a computação “espacial”. A Samsung e o Google anunciaram uma parceria no ano passado para trabalhar em fones de ouvido com óculos de realidade virtual.

Enquanto isso, a fabricante de chips Qualcomm continua produzindo versões atualizadas de seus processadores “XR” que oferecem resoluções cada vez mais altas (para colocar imagens mais detalhadas na frente de seus olhos) e suportam mais câmeras (para rastrear melhor os olhos, as mãos e o mundo ao redor do usuário) para uso pelas Samsungs, Googles e Metas do mundo - sem mencionar as muitas empresas menores que estão ansiosas por um pouco de atenção em Las Vegas.

3 - A primeira eleição da IA

Não esperamos encontrar muitas autoridades eleitorais no Centro de Convenções de Las Vegas, mas mesmo assim: prepare-se para ouvir muito sobre IA no período que antecede a eleição presidencial dos EUA em novembro.

O terrível potencial das ferramentas de IA generalizadas em um ano eleitoral é claro: a desinformação por meio de deepfakes, ou vídeos e imagens artificiais, e artigos de notícias enganosos gerados por IA podem ajudar a aprofundar as divisões políticas, desestruturar as campanhas e envenenar a percepção das pessoas sobre reportagens legítimas.

“A circulação generalizada de conteúdo fabricado pode minar a confiança dos eleitores no ambiente de informações mais amplo”, diz uma pesquisa produzida por pesquisadores da Harris School of Public Policy da Universidade de Chicago e da Stanford Graduate School of Business. “Se os eleitores passarem a acreditar que não podem confiar em nenhuma evidência digital, será difícil avaliar seriamente aqueles que procuram representá-los.”

Mas alguns usos aparentemente benignos da IA podem afetar a maneira como você ouve e aprende sobre os legisladores e candidatos.

Projetos como o Chat2024, desenvolvido por uma startup de Miami chamada Delphi, permitem que você faça perguntas a chatbots baseados em candidatos presidenciais, treinados com base em suas declarações publicadas e transcrições de aparições em vídeo. E pelo menos um candidato ao Congresso - Shamaine Daniels, democrata da Pensilvânia - começou a usar um robocaller de IA desenvolvido por uma empresa chamada Civox para envolver milhares de eleitores em potencial em conversas personalizadas.

DONALD TRUMP Imagens falsas do ex-presidente dos EUA Donald Trump sendo preso em Nova York têm viralizado nas redes sociais. As fotografias foram criadas através do Midjourney, uma inteligência artificial que gera artes a partir de uma descrição textual. FOTO Twitter/Reprodução Foto: undefined / undefined

4 - Tecnologia de medicina domiciliar fica mais pessoal

Nenhum gadget ou IA pode substituir um médico humano qualificado - embora não seria um choque total ouvir alguém fazer essa afirmação na feira. Mas da primeira safra de produtos de tecnologia de saúde que apareceram na CES, um número surpreendente deles promete ajudar a monitorar e cuidar do seu bem-estar no conforto da sua casa.

A Withings, que causou sensação no ano passado quando exibiu um dispositivo capaz de analisar urina, desenvolveu um aparelho multifuncional que permite que as pessoas meçam a temperatura, verifiquem os níveis de oxigênio no sangue e meçam e armazenem os resultados de um estetoscópio digital. Outras empresas planejam exibir sensores surpreendentemente sofisticados, como fones de ouvido sem fio que supostamente monitoram a saúde do coração de uma pessoa com precisão clínica, além de reproduzir podcasts.

Alguns projetos têm o objetivo de ajudar as pessoas com problemas de saúde mais pessoais. Uma startup sediada na Irlanda planeja lançar um sensor vestível que monitora a frequência e a gravidade dos sintomas da menopausa, enquanto outra da Coreia do Sul afirma ter desenvolvido um dispositivo que aumentará a motilidade do esperma do usuário.

É quase impossível avaliar se produtos como esses realmente funcionam bem em uma feira comercial, mas uma coisa parece clara: as empresas de tecnologia estão interessadas em se aprofundar em questões que nem sempre receberam uma parcela justa dos holofotes.

5 - Consequências dos processos antitruste contra Big Techs

Começaremos a ver como as formas de interação com os titãs da tecnologia podem mudar em resposta à pressão antitruste. Os jurados no julgamento Epic vs Google, por exemplo, concluíram que a gigante das buscas - que mantém o sistema operacional Android usado por bilhões de dispositivos móveis em todo o mundo - operava sua loja de aplicativos Google Play como um monopólio.

Ainda não está claro quais soluções o tribunal irá propor, mas é possível que o Google tenha que permitir que os usuários do Android tenham mais acesso a lojas de aplicativos concorrentes. Com o tempo, isso pode significar que você terá que navegar em várias lojas para encontrar o software que deseja usar.

A Apple pode ter um destino semelhante graças à Comissão Europeia, que alguns observadores esperam que exija que a empresa permita que os usuários façam “sideload”, ou instalem manualmente, aplicativos baixados de fora da App Store.

Outros casos antitruste são importantes. O Departamento de Justiça e vários estados estão processando o Google por alegações de que ele sufoca ilegalmente a concorrência nas pesquisas, e os argumentos finais devem ser ouvidos em maio. A Comissão Federal de Comércio está travando uma batalha legal com a Amazon devido à preocupação de que a gigante do comércio prejudique vendedores e compradores ao “privá-los dos benefícios de uma concorrência aberta e justa”.

Apple também entrou na mira dos reguladores em um processo antitruste que pode ser definido nos próximos meses Foto: Gonzalo Fuentes/REUTERS

6 - Mais tempo conectados aos satélites

As redes de telefonia via satélite existem há décadas, mas a ideia de pessoas comuns se conectarem a satélites só se tornou popular nos últimos anos com o iPhone da Apple, principalmente em caso de emergência. Mas em 2024, algumas empresas estão se aproximando de tornar realidade outros tipos de conexões práticas via satélite.

No início deste mês, a SpaceX de Elon Musk lançou os primeiros seis satélites projetados para funcionar como torres de celular em órbita, sinalizando um possível fim da era das zonas sem sinal de celular.

A ideia, como Musk explicou pela primeira vez em 2022, é permitir que smartphones comuns enviem e recebam mensagens de texto de qualquer lugar do mundo a partir deste ano. As duas empresas esperam eventualmente oferecer chamadas de voz e até mesmo conexões de dados, mas provavelmente não antes de 2025, no mínimo.

Enquanto isso, a Amazon - que pretende criar seu próprio serviço global de internet de banda larga via satélite para competir com o Starlink de Musk - superou um obstáculo crucial no final de dezembro, quando conseguiu estabelecer uma conexão de dados estável e de alta velocidade entre dois satélites de teste. A empresa planeja construir uma frota em órbita suficiente nos próximos meses para iniciar testes com clientes ainda este ano.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.