Com a chegada do fim de ano, também começam os preparativos para as festas de Natal e réveillon. Quase celebridades desse período, as nozes e castanhas podem adicionar novas camadas de sabor e textura aos pratos salgados, podendo participar desde os preparos mais leves até os mais encorpados.

Esses ingredientes apresentam uma grande versatilidade nas receitas, permitindo substituições entre si durante as preparações de fim de ano. Confira abaixo a seleção de cinco receitas que separamos para você tornar seu fim de ano mais saboroso e crocante.

Robalo ao molho de laranja e castanhas

Robalo ao molho de laranja da chef Helô Bacellar. Foto: Ana Bacellar

Apesar do peixe-símbolo do fim de ano ser o bacalhau, o robalo pode ser um substituto à altura, com uma carne que fica macia e suculenta. A chef Heloísa Bacellar, do Na Cozinha da Helô, apresenta uma receita desse peixe com um molho agridoce de laranja, que combina o sabor cítrico dessa fruta e o crocante da castanha de caju para complementar a textura macia do robalo. Confira o passo a passo clicando no link abaixo.

Conchiglione de ricota ao pesto

Conchiglione de ricota com pesto Foto: Ana Bacellar

A chef Heloísa Bacellar também apresenta uma receita para os amantes de massas, que não desejam ficar longe delas nas festividades de fim de ano. O recheio apresenta a cremosidade da ricota aliada com um pesto de nozes bem “pedaçudo” e rústico, e a massa pode ser combinada com o seu molho favorito. Confira abaixo a receita completa.

Bruschetta de castanha de caju

Bruschetta de castanha de caju. Foto: Rebeca Rabelo

Se você quer uma entradinha diferente e saborosa para servir nas festas de fim de ano, a bruschetta de castanha de caju com figos e burrata cremosa, da chef Renata Rabelo, é uma boa opção para impressionar a família no momento da ceia. Veja abaixo como preparar essa receita prática.

Farofa de castanha do Pará

Veja como fazer a farofa de castanhas da chef Heloisa Bacellar. Foto: Ana Bacellar

A chef Helô Bacellar também compartilhou uma receita clássica do fim de ano: a farofa. Fuja das farofas compradas prontas no supermercado e faça essa receita prática, que leva castanha do Pará, castanha de caju e baru em um preparo bem crocante e que é coringa para os pratos do Natal e do Ano Novo. Confira no link abaixo o passo a passo.

Salada agridoce de maçã, nozes e queijo azul

Salada com maçã assada, nozes e queijo do tipo gorgonzola ou roquefort. Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

A colunista do Paladar, Patrícia Ferraz, ensina a fazer uma salada de sustância e sabor, que leva nozes, maçã assada e queijo de mofo azul. A salada é uma ótima pedida para o período quente das festas de fim de ano, e uma boa saída para quem não pretende comer carne nessas ocasiões. Confira no link abaixo como montar essa salada.

