Veja resultado para presidente no segundo turno em todos os Estados e capitais do Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva venceu o segundo turno das eleições 2022 e será o próximo presidente do Brasil. O candidato do PT levou a disputa em 13 unidades federativas, enquanto Jair Bolsonaro, do PL, saiu vitorioso em 14 delas. No caso das capitais, o petista levou a melhor em 11, como São Paulo. Já o atual chefe do Executivo se saiu vitorioso em 15 delas, a exemplo de Belo Horizonte.

Estados

Veja abaixo o resultado das eleições presidenciais por unidade federativa. Para acessar o resultado completo em cada uma, basta clicar no nome desejado:

Capitais

O atual presidente Jair Bolsonaro levou a melhor em 15 capitais. Já o ex-presidente Lula se saiu vitorioso em 11. Para acessar o resultado completo em cada uma delas, basta clicar no nome desejado: