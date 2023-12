Qual caminho para paz entre Israelenses e palestinos? ‘NYT’ traz 10 artigos com soluções

THE NEW YORK TIMES -Após o ataque terrorista do Hamas e a insondável destruição da vida, da infraestrutura e da sociedade palestina em Gaza pela ofensiva militar israelense, qualquer esperança para o território parece distante.

Mas assim que as armas se calarem e os habitantes de Gaza puderem contemplar a reconstrução de seu lar destruído, chegará o momento em que israelenses, palestinos e o resto do mundo terão de lidar com o futuro de Gaza e de seu povo.

O então primeiro-ministro de Israel, Itzhak Rabin, e o líder palestino Yasser Aradat se cumprimentam em Washington, Estados Unidos, ao lado do então presidente americano Bill Clinton Foto: Ron Edmonds/ AP

O The New York Times procurou pensadores, líderes políticos e especialistas para obter suas visões sobre o que poderia ser feito nesse momento. Porque, no final, dois grupos vizinhos de milhões de pessoas precisam encontrar uma maneira de viver suas vidas.

Como chegar à paz?

De hoje, dia 25, até a quarta-feira, 27, o Estadão republica 10 artigos que refletem sobre o futuro da relação entre palestinos e israelenses - e o que pode ser feito para chegar à paz. Serão em média três textos por dia, nos períodos da manhã, tarde e noite.

No primeiro texto, Peter Beinart, editor geral da Jewish Currents, argumenta que é necessário capacitar os palestinos e permitir que eles governem seu próprio povo No segundo artigo, o ex-premiê israelense Ehud Olmert defende que tropas da Otan façam a segurança de Gaza (Data de publicação: 25/12 às 17h) A terceira análise é de Raja Khalidi, diretor do Instituto de Pesquisa de Política Econômica da Palestina e ele pede um futuro econômico para a região. (Data de publicação: 26/12 às 9h30) No quarto texto, Bernard Avishai e Ezzedine Fishere falam do papel do presidente americano Joe Biden na crise (Data de publicação 26/12 às 14h30) O quinto artigo é escrito por Limor Yehuda, Omar M. Dajani e John McGarry. Eles falam da imposição de uma tutela internacional sobre a questão (Data de publicação 26/12 às 20h) O tema da sexta análise é a criação de um Estado em Gaza e o texto é assinado por Jerome Segal, diretor da International Peace Consultancy. (Data de publicação 26/12 às 22h) No sétimo texto, Emma Bapt e Adam Day falam do papel de liderança da ONU na atual crise (Data de publicação 27/12 às 9h30) O oitavo artigo é de autoria de May Pundak e Dahlia Scheindlin e fala da criação de uma confederação de dois Estados (Data de publicação 27/12 às 14h30) O nono texto fala da importância de uma cultura de paz na região e foi escrito por Sulaiman Khatib e Avner Wishnitzer (Data de publicação 27/12 às 20h) O último artigo é de Diana Buttu e fala da autodeterminação dos palestinos (Data de publicação 27/12 às 22h)