Torresmofest terá entrada gratuita: confira a programação completa

Neste mês de novembro, entre os dias 15 e 20, a cidade de Blumenau (SC) recebe a primeira edição do Torresmofest, um festival que celebra a iguaria feita com carne suína através de pratos diferenciados acompanhados de muito chope e cerveja artesanal.

O evento acontece no estacionamento do Norte Shopping, das 12h às 22h, com entrada gratuita, e conta com mais de 20 expositores, como food trucks e barracas, que oferecerão ao público delícias como leitão à pururuca, joelho de porco, costela suína, pernil, torresmo de rolo recheado, entre outros pratos.

Além disso, o festival receberá Adan Garcia, o chef especialista em carne de porco e fundador do evento que já marcou mais de 350 edições em diferentes cidades ao redor do Brasl, para oferecer ao público seu menu tipicamente mineiro cujos pratos principais são Arroz Carreteiro e Baião de Dois.

Haverá, também, atrações musicais durante os 5 dias da festa, e a programação pode ser conferida na íntegra no post abaixo:

