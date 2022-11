Quem são os convocados das seleções para a Copa do Mundo 2022; veja as listas

Publicidade

A Copa do Mundo Catar 2022 se aproxima e as seleções já começam a anunciar a lista dos jogadores convocados. Todos os 32 participantes podem levar no mínimo 23 e no máximo 26 atletas ao Mundial. A Copa começará no dia 20 de novembro, às 13h (horário de Brasília), no duelo entre Catar e Equador pelo Grupo A. A final será no dia 18 de dezembro, no Lusail Stadium, às 12h.



Leia também Servidor federal terá expediente mais curto em dia de jogo do Brasil na Copa; veja as regras



Grupo A

Catar - A seleção catariana anunciou a lista de convocados, sem surpresas, tendo como base o time que venceu a Copa da Ásia, em 2019. Veja a lista completa dos convocados do Catar à Copa.

Holanda - O técnico Louis van Gaal convocou os jovens Cody Gakpo e Xavi Simmons na volta do país ao Mundial. Veja a lista completa dos convocados da Holanda à Copa.

Equador - Ainda não divulgou.

Senegal - Craque senegalês, Sadio Mané foi convocado para a Copa, mas ainda trata uma lesão na perna direita. Veja a lista completa de Senegal à Copa.

Grupo B

Inglaterra - A seleção inglesa teve duas baixas importantes por lesão: os laterais Reece James e Ben Chilwell, ambos do Chelsea. Veja lista completa dos convocados da Inglaterra à Copa.

Estados Unidos - Os Estados Unidos terão 17 jogadores que atuam na Europa no elenco para o Mundial do Catar. Veja a lista completa dos convocados dos Estados Unidos à Copa.

Irã - Ainda não divulgou.

País de Gales - Ainda não divulgou.

A seleção argentina é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo do Catar.

Grupo C

Argentina - O atacante Paulo Dybala é a grande novidade da lista de jogadores chamados pela seleção argentina para o Mundial do Catar. Veja a lista completa dos convocados da Argentina à Copa.

México - Ainda não divulgou.

Polônia - O artilheiro Robert Lewandowski vai liderar a seleção polonesa novamente em um Mundial. Veja a lista de convocados da Polônia à Copa.

Arábia Saudita -

Grupo D

França - Sem Pogba e Kanté, mas com grandes nomes, a seleção francesa foi chamada pelo técnico Didier Deschamps com apenas 25 nomes. Veja a lista de convocados da França à Copa.

Dinamarca - Ainda não divulgou.

Austrália - Ainda não divulgou.

Tunísia - Ainda não divulgou.

Grupo E

Espanha - O zagueiro Sergio Ramos e o meia Thiago Alcântara ficaram fora da lista de convocados da Espanha para a Copa. Veja lista completa dos convocados da Espanha à Copa.

Alemanha - A surpresa dentre os jogadores chamados para a seleção alemã no Mundial é do jovem Moukoko, do Borussia Dortmund, que tem 17 anos e completará 18 no próximo dia 20. Veja a lista completa dos convocados da Alemanha à Copa.

Japão - Ainda não divulgou.

Costa Rica - Ainda não divulgou.

Grupo F

Bélgica - O centroavante Romelu Lukaku está em tratamento de uma lesão na coxa esquerda, mas foi chamado pelo técnico Roberto Martínez. Veja a lista completa dos convocados da Bélgica à Copa.

Croácia - Luka Modric, de 37 anos, vai disputar o seu último Mundial pela atual vice-campeã. Veja a lista completa dos convocados da Croácia à Copa.

Marrocos - Principal nome da seleção marroquina, Hakim Ziyech voltou a ser chamado, após a saída do técnico Vahid Halilhodzic e a chegada de Walid Regragui. Veja a lista completa dos convocados de Marrocos à Copa.

Canadá - Ainda não divulgou.

A Sérvia é apontada como a principal adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo.

Grupo G

Brasil - O principal nome chamado por Tite para o Mundial que dividiu opiniões foi do veterano Daniel Alves. Veja a lista completa de convocados do Brasil à Copa.

Suíça - O técnico Murat Yakin precisou incluir quatro goleiros na lista porque o titular Yann Sommer e o reserva Jonas Omlin são dúvidas. Veja a lista completa de convocados da Suíça à Copa.

Sérvia - Os sérvios terão o reforço do centroavante Vlahovic, da Juventus, que se recupera de dores na virilha. Veja a lista completa de convocados da Sérvia à Copa.

Camarões - A seleção camaronesa aposta no atacante Choupo-Moting, que vive ótima fase no Bayern de Munique. Veja a lista completa de convocados de Marrocos à Copa.

Grupo H

Portugal - Em baixa no Manchester United, Cristiano Ronaldo vai representar a seleção portuguesa em Mundiais. Veja a lista completa dos convocados de Portugal à Copa.

Uruguai - Zagueiro do Barcelona, Ronald Araújo se recupera de contusão, mas foi chamado pelo técnico Diego Alonso. Veja a lista completa dos convocados do Uruguai à Copa.

Gana - Ainda não divulgou.

Coreia do Sul - Ainda não divulgou.